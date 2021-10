Le cerf de Virginie d’Anticosti détruit son habitat, en souffre, mais rebondit

Dans le village de Port-Menier, il tient le rôle du compagnon de la famille. Les habitants le nourrissent, les enfants l’apprivoisent. Un règlement municipal adopté en 1994 interdit aux habitants de l’île de posséder un chien. Aucune frayeur n’éloigne l’animal des habitations.

Mais aux limites du village, le cerf de Virginie demeure un animal sauvage. Un territoire de chasse mondialement reconnu.

Le chevreuil, c’est le moteur économique de l’île. Faut remercier Henri Menier d’avoir apporté les chevreuils ici. Une citation de :Denis Pedneault, guide chasse et pêche, Sépaq

Dans le village de Port-Menier, les chevreuils côtoient les humains de très près. Photo : Radio-Canada

Un animal introduit

Le Français Henri Menier, propriétaire de l'île à l'époque, a alors un projet fou, celui de se créer une réserve personnelle de chasse sur son île. À partir de 1896, il fait venir trois lots de cerfs de Virginie, capturés dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Environ 200 bêtes sont ainsi lâchées sur un territoire où aucun cerf n’a encore vécu.

Puisqu'aucun prédateur comme le coyote ne vit dans l’île, rien n’empêche le troupeau de se multiplier rapidement. Il atteint 200 000 bêtes et même plus. En 1930, la harde occupait toute l’île. Devenus en surnombre, les animaux ont commencé à manquer de nourriture.

Une biche à Anticosti Photo : David Héroux

Disparition des feuillus

À la fin des années 1920, les botanistes Marie Victorin et Rolland Germain sont les premiers à mentionner l’impact du cerf sur la végétation  (Nouvelle fenêtre) .

Introductions […] qui bouleversèrent profondément l’équilibre de la flore et de la faune. Une citation de :Marie Victorin et Rolland Germain 1917-1927

En 1953, le bouleau blanc d’une hauteur de plus d’un mètre est devenu rare, le cerisier de Pennsylvanie est excessivement brouté. Aujourd’hui, on ne trouve plus dans l’île d’érable à épis ou de cornouiller. En éliminant les feuillus et les arbustes, le cerf s’est trouvé privé en hiver des ramilles et des bourgeons. Il s’est rabattu sur une nourriture inhabituelle pour un cerf de Virginie : le sapin baumier.

Le cerf de Virginie s'est biologiquement adapté. Il est de 30 % à 50 % plus petit que ses cousins du continent et son tube digestif est plus long, par exemple. Photo : Radio-Canada

Le sapin baumier : une nourriture de survie

Le sapin est devenu une nourriture de survie pour le cerf en hiver. Quand la nourriture est rare dans certains secteurs, il broute même les repousses en été, de mai à novembre. Ce régime particulier à base de sapin l’a éloigné biologiquement de sa population souche. Il a fait de lui un animal nettement plus petit que ses cousins du continent. De 30 % à 50 % moins lourd. Pour en venir à maintenir ce régime à base de sapin, il s’est métamorphosé.

Il a un tube digestif par exemple qui est beaucoup plus long par rapport à sa grosseur. Il a développé ses glandes parotides pour détoxifier les produits qui sont dans les conifères [et elles] sont beaucoup plus grosses par rapport à la masse d’un autre cerf. Une citation de :Steeve Côté, professeur titulaire et chercheur au Département de biologie, Université Laval

Quand les cerfs ont débarqué sur l’île d’Anticosti, la sapinière formait le peuplement dominant. Or, aucune nouvelle sapinière ne s’est établie dans l’île depuis 1930. Celles qui restent encore debout sont âgées de plus de 100 ans. Et elles auront disparu avant 50 ans. En outre, le cerf a besoin des sapins pour se nourrir en hiver, mais aussi pour s’abriter du vent et du froid.

Après quelques années, on voit des signes évidents de régénération de la végétation dans l'exclos. Photo : Radio-Canada

Aménager le territoire pour créer des sapinières

Le ministère québécois de la Forêt et de la Faune a mis en place il y a une vingtaine d’années un plan d’aménagement dans des parcelles de coupes forestières. Les chercheurs de l’Université Laval sont sur place depuis le début des travaux. L’objectif est de créer de nouvelles sapinières, lesquelles représentent à la fois l’habitat et la nourriture du cerf en hiver.

En tout, 190 kilomètres carrés ont jusqu’ici été aménagés. Les travaux ne couvrent qu’une fraction du territoire, mais semblent probants. Des zones clôturées d’environ 4 kilomètres carrés sont délimitées et permettent la régénération naturelle du sapin baumier.

Au sol, on aperçoit les petits sapins qui poussent sans avoir été broutés. On laisse debout quelques arbres semenciers comme le bouleau blanc et le peuplier faux-tremble. Leurs graines ensemencent la zone clôturée et deviendront de la nourriture pour les cerfs. En outre, plusieurs espèces d’arbustes, qu’on ne voit que très rarement, réapparaissent en bosquets. L’épilobe à feuilles étroites, le framboisier et le quatre-temps : autant de nourriture dont le cerf raffole. Mais à l’extérieur des enclos, ces plantes ne réussissent plus à survivre au broutement du cerf.

L’aménagement de ces zones est un travail de longue haleine. Il faut patienter une quinzaine d’années avant d’enlever la clôture.

Vous voyez, les sapins m’arrêtent en bas du genou présentement; donc, il faut qu’ils aient le temps de pousser pour atteindre au moins 2 mètres et demi de hauteur avant d’enlever la clôture, parce que sinon les cerfs vont revenir et les brouter, et tout ce travail-là va avoir été fait pour rien. Une citation de :Steeve Côté, professeur titulaire et chercheur au Département de biologie, Université Laval

Steeve Côté travaille sur l'île d'Anticosti depuis plusieurs années avec son équipe de l'Université Laval. Photo : Radio-Canada

Une des premières expériences d’aménagement est le secteur du lac Simone. La clôture a été maintenue en place jusqu’en 2016 et, aujourd’hui, les cerfs sont libres d’y entrer et de s’y nourrir. Les sapins ont atteint une hauteur suffisante pour survivre, car le cerf ne peut plus rejoindre la flèche terminale de l’arbre, la tête du sapin. Et l’arbre survivra au broutement de ses branches latérales en hiver.

Il semble y avoir consensus entre Québec, les chercheurs et Anticosti quant à la manière de créer de nouvelles sapinières et sauver le cerf de Virginie.

Pour l’instant, la stratégie des exclos est la seule qui est capable de montrer un effet à long terme. Une citation de :Steeve Côté, professeur titulaire et chercheur au Département de biologie, Université Laval

La forêt de l'île d'Anticosti a subi des changements causés par le broutage intensif des cerfs. Elle est maintenant composée en majorité de résineux. Photo : Radio-Canada

L’hiver, un combat pour la survie

L’île d’Anticosti représente l’extrême nord de l’aire de répartition du cerf de Virginie. Dans l’île, les hivers sont longs et rigoureux. L’animal arrive à la fin de la saison froide affaibli et souffrant de la faim.

Les cerfs vont avoir une réserve pour passer une partie de l’hiver, mais quand l’hiver traîne un peu et quand au mois d’avril il y a encore plusieurs centimètres de neige au sol, là les cerfs n’ont plus de réserve et c’est là qu’on va avoir une grande mortalité. Une citation de :Steeve Côté, professeur titulaire et chercheur au Département de biologie, Université Laval

Il survient presque à coup sûr un affaissement très important du cheptel. Les baisses sont souvent spectaculaires. La moitié de la population peut disparaître. Mais le cerf de Virginie a la capacité de reconstruire son troupeau rapidement. La femelle du cerf peut mettre bas plus d’un petit par année.

Si la densité diminue suite à des hivers difficiles, là on va avoir beaucoup de femelles qui vont avoir des jumeaux et vont commencer à se reproduire plus tôt, à l’âge d’un an et demi déjà. Donc là, ça va rebondir assez vite. Une citation de :Steeve Côté, professeur titulaire et chercheur au Département de biologie, Université Laval

Le dernier inventaire aérien du ministère québécois de la Faune et de la Flore, réalisé en 2018 et publié en 2019, notait une baisse importante de 80 % du cheptel de cerfs de Virginie dans l’île d’Anticosti. Chasseurs et touristes ont redouté le pire pour cet animal emblème. Aujourd’hui, le chercheur se fait rassurant.

Il n’y a pas de doute que la population avait baissé, probablement moins que ce que ces chiffres-là rapportent. Maintenant, on est dans une situation où la population a réaugmenté. En 2021, on est dans une population qui est beaucoup beaucoup, beaucoup plus abondante que lorsque cet inventaire-là a eu lieu. Une citation de :Steeve Côté, professeur titulaire et chercheur au Département de biologie, Université Laval

Même si le cerf de Virginie a démontré à travers le siècle qu’il est capable d’une grande résilience, un troupeau abondant et en santé aura toujours besoin de nouvelles sapinières pour assurer sa protection contre le froid et sa nourriture hivernale.