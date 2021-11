Qui suis-je?

Je viens tout juste de terminer ma maîtrise en littérature. Durant l'année qui suit, je compte ramasser les morceaux cassés derrière moi et lire les pages poussiéreuses de ma bibliothèque dans l'espoir d'avoir assez de courage pour peut-être commencer un doctorat. Sinon, ma vie se résume à déblatérer sur des balcons, douter de mon avenir, écrire tard le soir et me donner corps et âme dans des projets partiellement insignifiants.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Mes poèmes donnent à voir une violence au féminin, soit des filles qui peuvent reformuler autrement, par la violence de leurs actions et de la langue qu'elles utilisent, ce que serait la catégorie factice du genre féminin. Autrement dit, j'ai remplacé les poupées de mes filles par des couteaux.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Le texte Filles-fendues trouve son inspiration dans la filiation qu'il entretient avec les nombreuses auteures qui l'ont précédé et qui ont tracé la voie à une écriture de la violence au féminin, plus particulièrement Josée Yvon, Virginie Despentes et France Théoret.

Les premières lignes

les petites filles mal tournées

se défonceront sur les windshields des profiteurs

l'aiguille bandée entre le palais et les dents scrappées



leur pensée straight sera noyée

dans notre pisse de malades criss de chiennes

nous n'accepterons que le suicide

de femmes brisées en nous calissant en bas du 14e

le gun caché dans sacoche cheap Une citation de :Extrait de Filles-fendues, de Clarence Lampron

