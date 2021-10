Course électorale : les divisions s’accentuent à Pointe-à-la-Croix

Les citoyens de Pointe-à-la-Croix auront à trancher, lors des élections municipales du 7 novembre prochain, entre deux candidats qu’ils connaissent bien. Le premier est le maire sortant Pascal Bujold et le second, Jean-Paul Audy, qui était à la mairie de 2001 à 2017. Et la course ne se déroule pas dans la plus grande harmonie.