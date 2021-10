Suncor double son dividende grâce à la hausse des prix du pétrole

Mercredi après la fermeture des marchés, Suncor a annoncé qu'elle avait réalisé un bénéfice net de 877 millions de dollars (59 cents par action) à son plus récent trimestre.

C’est un rebond marqué, comparativement à une perte nette de 12 millions de dollars (1 cent par action) au troisième trimestre de 2020.

Suncor a également annoncé qu'elle augmenterait son dividende à 42 cents par action le 24 décembre, grâce à ses solides performances et à une plus forte hausse que prévu des prix de l'énergie.

Nous profitons simplement de l'environnement des prix élevés des produits de base. Nous avons fait beaucoup de progrès dans la restructuration de la dette et nous avons jugé que nous devions maintenir les dividendes au même rythme , a expliqué le chef de la direction de Suncor, Mark Little, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Le bénéfice d'exploitation de Suncor a atteint 1,04 milliard de dollars (71 cents par action)s au troisième trimestre, comparativement à une perte d'exploitation de 338 millions de dollars (22 cents par action) à la même période l'an dernier.

La production totale en amont pour le trimestre clos le 30 septembre représentait l'équivalent de 698 600 barils de pétrole par jour, comparativement à 616 200 barils au même trimestre il y a un an.

Les activités de raffinage de Suncor ont dégagé des fonds provenant de l'exploitation de 947 millions de dollars au troisième trimestre, comparativement à 594 millions au même trimestre l'année précédente.

La société a indiqué avoir réduit sa dette nette de 2 milliards de dollars au troisième trimestre et a réduit sa dette nette d'un total de 3,1 milliards de dollars depuis le début de 2021. M. Little a précisé que Suncor s'attendait à réduire sa dette nette d'un total de 5 milliards d'ici la fin de l'année.

Le conseil d'administration de Suncor a également augmenté son programme de rachat d'actions actuel, et vise désormais le rachat de 7 % des actions en circulation d'ici le 7 février. M. Little a ajouté que la société prévoyait de poursuivre le programme de rachat au taux antérieur d'environ 5 % des actions en circulation après cette date.