Biden implore les démocrates d’adopter son programme social révisé

La facture initiale du plan Build Back Better (Reconstruire en mieux), qui cible notamment les soins de santé, l'éducation et l'environnement et à laquelle s'opposaient deux sénateurs démocrates de l'aile conservatrice, atteignait 3500 milliards de dollars.

Le programme, dont les contours sont tracés, mais dont les grandes lignes restent à définir, conserve des priorités du président démocrate, comme la bonification des services de garde, la gratuité de la maternelle ainsi que la lutte contre les changements climatiques.

Il abandonne toutefois l'accès gratuit au collège communautaire, de même que l'idée de congés parentaux. Les États-Unis se préparent donc pour demeurer le seul pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à ne pas offrir de congés payés aux parents.

Le président, qui avait retardé son départ pour l'Europe, où il doit participer au Sommet du G20 à Rome, puis à la COP26 à Glasgow dans l'espoir de boucler une entente, a qualifié le plan d' historique au cours d'une allocution donnée à la Maison-Blanche. Le démocrate qui proposait d'ambitieuses réformes destinées à étendre le filet social a reconnu avoir dû mettre de l'eau dans son vin.

Personne n'a obtenu tout ce qu'il voulait, y compris moi. Mais c'est là l'essence d'un compromis. C'est ça, le consensus, et c'est sur cela que j'ai fait campagne. Une citation de :Joe Biden

Joe Biden a précisé que le plan proposé ne prévoyait pas d'imposer davantage les personnes au revenu inférieur à 400 000 $ par année – concession à la sénatrice démocrate Kyrsten Sinema, hostile aux hausses d'impôt, même pour les Américains aisés.

Avant son départ pour Rome, Joe Biden a rencontré en matinée les démocrates de la Chambre au Capitole pour tenter de les convaincre d'adhérer à son plan.

Je ne pense pas que ce soit une hyperbole de dire que les majorités de la Chambre et du Sénat – et ma présidence – seront déterminées par ce qui se passera la semaine prochaine , leur a-t-il dit, d'après une source, vraisemblablement la même, citée par le New York Times et le Washington Post.

Nous avons un cadre qui obtiendra 50 voix au Sénat des États-Unis , aurait-il assuré.

Le plan d'infrastructures comme monnaie d'échange

Devant l'incertitude entourant l'adoption du vaste programme de politiques sociales au Sénat, les représentants du camp progressiste refusent depuis des semaines de voter en faveur du plan d'infrastructures de 1000 milliards de dollars qui, lui, a déjà été adopté par le Sénat.

Selon CNN, les progressistes veulent d'ailleurs, avant de donner leur feu vert à cette nouvelle mouture du plan, Reconstruire en mieux , avoir des garanties plus solides au sujet de l'appui des sénateurs Joe Manchin et Kyrsten Sinema.

Après des mois de négociations productives et de bonne foi avec le président Biden et la Maison-Blanche, nous avons fait des progrès significatifs sur le plan de réconciliation budgétaire proposé , a affirmé cette dernière dans un communiqué. Elle n'est cependant pas allée jusqu'à annoncer son feu vert, pas plus, d'ailleurs, que le sénateur Manchin.