Yvon Bussières ne donne pas de consigne de vote et cela convient aux candidats

Le plus ancien élu de la Capitale-Nationale – il siège à la mairie sans interruption depuis 1993, soit 28 ans – entend se montrer cohérent jusqu’au moment de céder sa place. Il ne veut pas influencer l'électorat, préférant laisser aux cinq prétendants qui souhaitent lui succéder toutes leurs chances de l’emporter.

Ils ont le potentiel pour gagner l’élection. C’est à la population de faire son choix , estime-t-il.

Je ne suis pas vexé

Celles et ceux qui font campagne présentement dans le district comprennent et respectent sa décision, y compris Maxime Renaud-Gravel, qui se présente au nom d’Équipe Marie-Josée Savard. De 2015 à 2019, il a été l'attaché politique d'Yvon Bussières, une fonction qu’il occupe de nouveau depuis janvier.

Un appui du monument de la politique municipale à Québec dont la popularité ne se dément pas aurait pu l’avantager. Je ne suis pas vexé. C’est à moi de faire ma place, d’aller chercher la confiance des gens.

Yvon Bussières reconnaît avoir signé le bulletin de candidature de Maxime Renaud-Gravel et contribué à sa campagne à hauteur de 200 $. Un simple retour des choses, assure-t-il, dès lors que son adjoint avait fait de même en prévision des élections 2017.

Celles-là mêmes pour lesquelles le doyen du conseil municipal de la capitale se présentait en tant qu’indépendant.

Ce qui était une première pour lui. Un scrutin sans Yvon Bussières est une occasions à saisir pour certains. Cela ouvre la voie. Le conseiller sortant lui-même le concède.

Tout peut arriver. Cinq chefs avec cinq équipes complètes, en sept mandats, je n’ai jamais vu ça. Une citation de :Yvon Bussières, conseiller municipal sortant

Jean-Pierre Du Sault, de Québec 21, admet qu’ il aurait été difficile de se présenter contre lui­ . Il est plus à l’aise pour lui rendre hommage.

C’est un beau modèle d’implication citoyenne, de don de soi aussi, quelqu’un d’extrêmement dévoué. Je le vois comme un modèle. C’est une grande inspiration.

Katia Garon, de Démocratie Québec, y aurait, elle aussi, réfléchi à deux fois avant de l’affronter. Peut-être se serait-elle finalement lancée, en partie parce qu’elle est une femme.

Des femmes en politique, il y en a trop peu. [...] Les femmes ont une vision plus familiale. Elles s’occupent des enfants, de leurs parents qui vieillissent. Il y a une réalité que les femmes peuvent percevoir. Elles ont une autre sensibilité , affirme-t-elle.

Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain

Les cinq candidats déclarés ambitionnent de prendre la relève, mais ils savent que la tâche sera ardue.

Il a fait un travail gigantesque, faut le dire. C’est quelqu’un, Yvon. C’est pas évident de prendre sa place , concède le candidat de Transition Québec, Michel Houle.

Si elle devient la prochaine élue dans Montcalm–Saint-Sacrement, Catherine Vallières-Roland, de Québec forte et fière, n’a pas l’intention de s’imposer abruptement.

Pour moi, quand on fait de la politique et qu’une nouvelle administration arrive, c’est important de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. [...] Je veux bâtir sur ce qu’il a fait et aller encore plus loin avec les gens.

Alors que les électeurs n’ont plus que quelques jours pour faire leur choix, Yvon Bussières avoue que le sien n’est pas encore totalement arrêté, bien qu’il ait déjà une petite idée en tête .

Je regarde les candidats et je suis capable de voir ceux qui sauront assurer la continuité et la prospérité de la Ville de Québec pour les prochaines années, dans le sens de mes valeurs sociales-démocrates.

Yvon Bussières a décidé de se retirer de la vie politique pour se consacrer à sa famille.