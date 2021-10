Les couteaux volent bas aux Pays-d’en-Haut

La mairesse sortante Nadine Brière a jeté l’éponge. Fatiguée par une âpre querelle qui divise la municipalité de Sainte-Adèle depuis trop longtemps, elle a annoncé cet été qu’elle quittait la politique après un mandat à la mairie et deux comme conseillère municipale.

On est des politiciens de proximité, mais jusqu'où ça va aller? , demande la mairesse dans son bureau presque vide, où s’empilent quelques boîtes éparses.

Depuis 15 ans, la municipalité de 14 000 habitants serait, selon elle, prise en otage par un riche citoyen de la région, Marc Lupien. Le conflit, qui concerne un simple droit de passage, s’est envenimé au point où l'homme d’affaires a décidé de poursuivre, au fil du temps, la mairesse, des élus et des fonctionnaires à titre personnel pour un total de 13 millions de dollars.

En mai dernier, Marc Lupien, qui nie l’interprétation des faits de la Ville dans cette histoire, a en outre demandé à la Cour supérieure la destitution de presque tous les élus à la suite d’un vote au conseil municipal sur le dossier de la croix. L’homme d’affaires estimait les élus en conflit d'intérêts. La procédure visait à intimider , juge plutôt Mme Brière.

Nadine Brière, mairesse sortante de Sainte-Adèle, ne se représentera pas aux élections. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La situation est devenue tellement intenable, dit-elle, que des conseillers faisant l’objet de la demande en destitution ne se représentent pas. Et d’autres citoyens ont été dissuadés de se lancer en politique pour les mêmes raisons, soutient-elle.

Là, il y a des gens qui se présentent aux élections, mais ça a été très difficile. Il y a un mois et demi, personne ne voulait se présenter , affirme la mairesse sortante, qui prendra deux années sabbatiques dès la fin de son mandat.

Deux candidats briguent la mairie en vue des élections du 7 novembre : Benoît Huard, un comptable agréé à la retraite qui a longtemps travaillé en finances, et Michèle Lalonde, qui a travaillé dans les médias avant de diriger sa boîte de communications.

Émaillée d’accusations de salissage et d’incidents peu reluisants - affiches volées, querelles sur Facebook - la campagne est à l’image de la politique adéloise des dernières années : acrimonieuse et marquée par la bisbille.

Le chemin de croix

Comment la ville de Sainte-Adèle en est-elle arrivée là?

L’histoire a commencé avec une croix érigée en 1927 au pinacle du sommet Bleu à l’occasion du 75e anniversaire de la paroisse. Destinée au mont Royal mais jugée trop petite, la croix surplombe encore aujourd’hui la petite ville des Laurentides. Avec ses 60 pieds, elle y fait office de symbole.

En 2002, Marc Lupien achète le terrain où se trouve la croix pour se construire une maison. C’est à ce moment que le conflit commence. Au cœur du litige : le droit de passage vers la croix, qui permet notamment aux employés municipaux de s’y rendre pour changer les ampoules.

Le propriétaire terrien soutient avoir été approché en 2006 par un fonctionnaire municipal qui lui a demandé un pot-de-vin. Ils appellent ça des contributions personnelles. J’ai dit que j’en donnerais jamais , explique l’homme d’affaires de 68 ans, qui affirme cependant n’avoir jamais été sollicité par la suite.

S’ensuit cependant, soutient Marc Lupien en entrevue, une série de poursuites abusives , de fausses accusations et de magouilles de la Ville, notamment pour faire entrave à la construction de sa maison.

Leur objectif était de m’épuiser financièrement et psychologiquement à coup d’injonctions , soutient Marc Lupien, qui est à la tête de Nadair, une entreprise de luminaires qu’il a créée en 1980.

La petite madame Brière dit à tout le monde que c’est effrayant d’avoir un huissier. En 2006, la Ville nous a envoyé une centaine d'huissiers chez nous en dedans de 8 mois , soutient-il encore.

S'estimant poussé dans ses derniers retranchements, dit-il, loquace au bout du fil, il a commencé à entreprendre des poursuites judiciaires contre la Ville, de même que contre des employés et des élus, à partir de ce moment-là.

Marc Lupien et son épouse ont fini par sacrer leur camp , ils n’habitent plus à Sainte-Adèle depuis plusieurs années et s’en tiennent bien loin . Ne reste que leur vaste manoir en pierre au sommet de la montagne, inhabité.

Mais cette saga, loin d’être finie, lui a coûté quelque 2 millions en frais juridiques. La Ville estime pour sa part que le conflit a coûté 2,4 millions de dollars aux contribuables.

Sainte-Adèle n’a pas évolué depuis le temps de Séraphin , lance-t-il, en référence au maire fictif menteur et manipulateur tiré du roman de Claude-Henri Grignon, Un homme et son péché.

Le curé s’en mêle

Le conflit a pris une telle ampleur que le curé de la paroisse s’en est mêlé. En 2014, le curé André Daoust a formé un comité de citoyens afin de rapprocher la Ville et M. Lupien, et favoriser un règlement à l’amiable. En vain : les deux partis ne se sont pas entendus.

Son implication est loin de faire l'unanimité dans la municipalité. Des administrations précédentes, de même que l'évêque de Saint-Jérôme, lui ont tour à tour demandé de cesser d’intervenir.

Tes interventions pointent toutes dans la direction d’un appui à M. Lupien. [...] Ainsi, je te demande instamment de quitter ce dossier , lui écrit dans une lettre l'évêque de Saint-Jérôme, Pierre Morissette, en décembre 2015.

De l'avis de Nadine Brière, le curé n’est rien d’autre que le bras droit de Marc Lupien. Un curé qui, selon elle, outrepasse son rôle en se mêlant de la politique , du dossier de la croix mais pas seulement. Monsieur le curé a dû manquer 10 conseils de ville depuis le début de mon mandat. Je n’ai jamais vu cela ailleurs au Québec , souligne-t-elle.

La mairesse sortante se souvient notamment d’une intervention du curé à un conseil des maires de la MRC, pour critiquer un projet de centre sportif à Sainte-Adèle. Quand il a quitté la salle, les autres maires m’ont regardée comme en disant : mon Dieu, il se passe quoi chez vous?

Le curé André Daoust à l'église de Sainte-Adèle Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le curé, lui, estime pratiquer une spiritualité incarnée . Prier n’est pas suffisant. Tout geste que l’on pose est politique. Si je ne fais rien, je donne l’impression que j’accepte ce qui se fait , affirme le curé, derrière qui trône un portrait de Benoît XVI, dans le presbytère de l’église de Sainte-Adèle.

M. Daoust dénonce pour sa part les tracasseries de la Municipalité et de son service de l’urbanisme, et sa tendance à surjudiciariser. On disait aux citoyens : "Si tu n’es pas content, prends un avocat" , affirme le curé, en lisant des notes griffonnées la nuit d’avant. Il garde précieusement toutes correspondances et tous documents relatifs au dossier de la croix.

Le curé se voit comme rassembleur , qui peut faire un lien entre la Municipalité et les Adélois. Moi, je dis aux gens, prenez vos responsabilités. Les conflits ne vont se régler que par une volonté politique. Asseyons-nous et parlons-nous en citoyens adultes et responsables.

Une campagne acrimonieuse

Pas moins de six maires se sont succédé à Sainte-Adèle depuis le début de la saga de la croix. Démissions en plein mandat sur fond de scandale politique ou pour raisons de santé... Les plus superstitieux croiraient à une malédiction.

La candidate Michèle Lalonde est appuyée par la mairesse sortante de Sainte-Adèle, Nadine Brière. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le conflit hante d’ailleurs la campagne électorale en cours, bien que les deux camps s’en défendent. La mairesse sortante a publiquement endossé la candidature de Michèle Lalonde. Cette dernière se défend néanmoins d’être la marionnette de Nadine Brière et précise qu’elle sera la candidate de la continuité, mais avec mes propres couleurs . Elle veut rendre Sainte-Adèle plus accueillante pour les familles et les adeptes de plein air.

Benoît Huard nie pour sa part être le candidat de M. Lupien. Je sais qu’il y a des rumeurs, mais je ne l’ai jamais rencontré. Je ne saurais même pas le reconnaître dans la rue , dit le retraité de 63 ans.

Il préfère parler de son programme politique, qui inclut le lancement d’un vaste chantier de consultation, ainsi que le redressement des finances de la ville, dans un état précaire . La municipalité, jadis une destination touristique, a perdu de sa superbe, dit-il.

Le candidat Benoît Huard veut lancer un vaste chantier de consultation. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les deux candidats aimeraient régler enfin le dossier de la croix, mais ils ne se font pas d’illusions. Moi, je suis une fille de consensus, de compromis. Mais il n’y a pas de poudre de perlimpinpin dans ce dossier-là , concède Michèle Lalonde.