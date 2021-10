Étudiants recherchés pour travailler dans les foyers de soins

Le ministère du Développement social au Nouveau-Brunswick lance un appel à tous les étudiants de niveau postsecondaire et leur propose de travailler dans les foyers de soins de la province pendant la pandémie.

Ces foyers de soins doivent déjà composer avec des pénuries de travailleurs. Certains sont en congé de maladie et d’autres doivent s’isoler temporairement après avoir été exposés au virus.

Le gouvernement offre un salaire de base de 17 $ l’heure, qui peut varier selon le niveau d’études.

Le ministère affirme que cet appel n’est pas lié aux négociations dans le secteur public. Le syndicat a d'ailleurs déclenché la grève vendredi matin.

Un porte-parole du ministère, Robert Duguay, affirme plutôt qu’il est lancé pour répondre aux besoins créés par des éclosions de COVID-19 et alléger les pressions additionnelles placées sur les établissements de soins de longue durée.

La semaine dernière, l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions était déployée dans 11 foyers de soins.

Le besoin d’étudiants est immédiat et pour la durée de la pandémie, selon le gouvernement. La province ne précise pas combien d’étudiants elle souhaite recruter.

Selon l’offre d’emploi envoyée dans les universités et collèges de la province, les personnes recrutées seront appelées à travailler dans des foyers de soins à Bathurst, à Moncton, à Grand-Sault et à Perth-Andover.

L’horaire est composé de quatre jours de travail consécutifs, puis de quatre jours de congé consécutifs, dit-on. La pleine vaccination contre la COVID-19 est une condition d’emploi.

Les tâches qui incomberont à ces étudiants sont qualifiées de non cliniques . Il peut s’agir de servir les repas, tenir compagnie aux résidents, et effectuer du nettoyage léger dans les établissements de soins.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a besoin de votre aide pour prendre soin de notre population vulnérable , lit-on dans cette offre d’emploi.

Les syndiqués inquiets

Sharon Teare, présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Appelée à réagir, Sharon Teare, la présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, affilié au Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFPSyndicat canadien de la fonction publique ), a dit ignorer que le gouvernement avait décidé de se tourner vers les étudiants pour pallier des postes.

Mais elle n’est pas surprise. Cela renforce nos arguments, même ceux qui précédaient la pandémie, voulant que nous soyons face à une crise de main-d'œuvre. Maintenant, à cause de la pandémie, on peut constater que nos membres sont épuisés et brûlés , a-t-elle déclaré.

Dans les 18 derniers mois, ce qui ramène au tout début de la présente pandémie, le secteur a perdu environ 300 travailleurs, affirme Sharon Teare.

Elle se dit extrêmement déçue que le gouvernement agisse à la dernière minute pour pourvoir les postes vacants et très inquiète du fait qu’il doive implorer les étudiants de lui venir en aide.

Le soutien non clinique — par exemple de converser avec les résidents, les coiffer ou jouer aux cartes avec eux — joue un rôle vital dans leur bien-être émotionnel, souligne Mme Teare.

Cependant, ces patients ont des besoins de santé complexes, et ce sont surtout les travailleurs cliniques et qualifiés qui manquent, ajoute la présidente du syndicat.