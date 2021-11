Immigrer en Estrie pour épauler le réseau de la santé 

Denis Ayachi en fait partie. Originaire de la France, l’infirmier clinicien est arrivé au Québec en compagnie de sa femme et de deux de ses filles en décembre 2019. Il travaille maintenant comme assistant-infirmier-chef en médecine à l’Hôpital de Granby.

Le chemin qui l’a mené au Québec a été long. Lui et sa femme voulaient venir vivre dans la province depuis 30 ans. J’avais une formatrice en psychiatrie qui était Québécoise [...] En discutant, elle me dit "La région de Sherbrooke, l’Estrie c’est très beau. Tu devrais aller là-bas". Quand j’ai postulé auprès du Réseau Santé Québec [RSQ], qui vient recruter en France, on m’a laissé le choix , raconte-t-il.

Son arrivée est tombée peu de temps avant le début de la pandémie. Ses services ont rapidement été demandés en CHSLD. En novembre ou début décembre 2020, on m’a dit qu’il y avait une éclosion à la Villa-Bonheur, dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , donc je suis parti en renfort là-bas pendant un mois. Dans la foulée, il y a eu une éclosion au Centre d’hébergement Marie-Berthe-Couture, et on m’a demandé si je voulais continuer à aider, donc j'y suis allé un mois , se souvient-il.

Son aide était particulièrement attendue. Quand je suis arrivé, tout l’étage où j’étais, les personnes étaient toutes positives. Elles ne pouvaient pas être évacuées au centre de confinement parce que celui-ci était saturé, donc il a fallu gérer l’éclosion. Ce qui a été difficile aussi, c’est que tous les employés tombaient positifs les uns après les autres. On voyait arriver de nouveaux renforts qui repartaient positifs au bout de quelques jours.

Un accueil chaleureux

Denis Ayachi n’a heureusement pas attrapé la COVID-19. Malgré la pandémie, il garde un excellent souvenir de son arrivée au Québec et de sa formation.

L’accueil a été formidable. Que ce soit le personnel ou l’administratif, on a été vraiment bien reçus. Une citation de :Denis Ayachi, assistant-infirmier-chef en médecine à l’Hôpital de Granby

Mes souvenirs, c’est les gens avec qui j’ai travaillé [pendant les éclosions de COVID-19]. Je ne les ai jamais entendus râler, ou dire qu’ils en avaient marre. Ils étaient là et faisaient leur boulot, c’était impressionnant , souligne-t-il.

Denis Ayachi n’est pas seul. L'infirmière Yvane Penquerc'h a aussi fait le saut vers le Canada en février 2020 après avoir pris contact avec le RSQréseau santé Québec lors d’une journée de recrutement organisée en France. Elle travaille maintenant en gériatrie.

Yvane Penquerc'h a aussi décidé de venir travailler au Québec. Photo : Gracieuseté d'Yvane Penquerc'h

Mon rôle est de limiter l’hospitalisation des plus de 75 ans à l’urgence , explique-t-elle.

Elle salue également l’accueil que lui ont réservé ses nouveaux collègues.

J’ai eu un accueil chaleureux. "C’est super, vous êtes là, on a besoin de vous". C’était vraiment positif. Une citation de :Yvane Penquerc'h, infirmière en gériatrie à l’Hôpital de Granby

Ça a vraiment aidé

L’arrivée de travailleurs français a un effet salutaire sur le moral des équipes qui les accueillent, souligne Dany Cordeau, conseillère en soins infirmiers au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pour Granby, Cowansville et Magog.

C’est extrêmement aidant. Je vois une amélioration juste dans l’atmosphère d’équipe, puis la qualité des soins à tous les niveaux, ça a vraiment aidé , s’exclame la gestionnaire.

Ils prennent leur place dans les équipes et sont appréciés par les collègues , ajoute Kathleen Savard, cheffe de service pour les équipes de remplacement dans l’ouest pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - CHUS.

D'autant plus, indique-t-elle, que le contexte de travail en France est très similaire à celui du Québec, ce qui facilite leur intégration. Les quelques différences entre les protocoles des deux pays sont montrées aux nouveaux arrivants pendant deux semaines de formation et une quinzaine de semaines de stage accompagné.

Les membres du personnel québécois peuvent également apprendre de leurs collègues français. Ce sont des gens qui ont un leadership positif avec les collègues. Ils ont vu d’autres choses. [...] Ils nous amènent une portion de ça, et de dire : "Nous, on a vécu telles difficultés, on a surmonté ça de telle façon". Ils viennent nous aider à trouver des pistes de solutions , soutient Kathleen Savard.

Le défi de l’immigration

Denis Ayachi est maintenant familier avec les dédales du processus d’immigration, qui représente l'une des seules ombres au tableau de son arrivée au Québec. On est en permis temporaire. Là, on a demandé la résidence permanente, et ça, c’est un processus qui est long. On ne sait jamais quand il va terminer. Il faut attendre, et c’est un peu angoissant de se sentir toujours un peu précaire. Quand on fait un travail comme infirmier ou dans la santé, vous avez envie d’avoir autre chose en tête que de penser à ça toute la journée , explique-t-il.

Je le vois sur les réseaux sociaux, des infirmières qui veulent venir ici, mais quand elles commencent à poser des questions sur le processus, ça en dissuade quand même beaucoup. Car venir avec toute une famille en temporaire en se demandant : "Est-ce qu’ils vont me garder?", c’est compliqué , ajoute-t-il.

Yvane Penquerc'h est aussi en processus d’obtention de sa résidence permanente. Elle indique avoir été aidée par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Sherbrooke lors de son déménagement. Après, l’immigration reste de l’immigration, donc on faisait partie des autres futurs arrivants sur le Canada. On a eu beaucoup d’attente, beaucoup de péripéties.

Alors que la province tente de recruter 4000 infirmières à l’étranger en 2021-2022, dont 150 en Estrie, Kathleen Savard croit ainsi que le réseau de la santé aurait beaucoup à gagner si le processus d’immigration était simplifié pour le personnel soignant.

Nous, s’il y en avait plus, on en prendrait plus. [...] Plus c’est facilité, plus c’est publicisé, plus nous, on a du personnel. On pourrait en accueillir plus! Une citation de :Kathleen Savard, cheffe de service pour les équipes de remplacement pour la zone ouest du CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Depuis février 2021, 12 infirmières provenant de l'étranger se sont jointes au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, indique l'établissement de santé. Vingt-huit autres ont été embauchées et devraient arriver d'ici l'été 2022.

Malgré les procédures administratives, Granby représente aujourd'hui le chez-soi d'Yvane Penquerc'h. On n’est pas très loin de Montréal, on n’est pas très loin de Sherbrooke, on est vraiment entre les deux. On est quand même beaucoup dans la nature, donc c’est quelque chose qui nous a vraiment plu avec mon mari. Là, en plus, on a cette proximité. On adore le parc Yamaska, Bromont est à côté, donc cet hiver, on a vraiment profité de la saison du ski! , lance-t-elle.