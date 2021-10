COVID-19 : légère diminution de cas en Outaouais, légère augmentation à Ottawa

Après avoir enregistré 27 et 9 nouveaux cas de COVID-19 dans leur bilan de mercredi, Ottawa et l’Outaouais recensent respectivement 28 et 7 nouvelles infections, jeudi.

Selon les données de Santé publique Ottawa (SPO), il y a 221 cas actifs dans la région.

Les hospitalisations n’ont pas changé au cours des 24 dernières heures. Il y a toujours quatre Ottaviens à l’hôpital en raison de la COVID-19, dont une personne dont l’état de santé nécessite un passage aux soins intensifs.

Pour une deuxième journée de suite, SPOSanté publique Ottawa n'enregistre aucun décès lié au coronavirus. Le nombre demeure à 603 depuis le début de la pandémie.

Lors d’un point de presse tenu jeudi, Santé publique Ottawa a également fait le point sur la fête de l’Halloween qui approche à grands pas. La santé publique recommande de faire preuve de prudence, notamment parce que les enfants ne sont toujours pas vaccinés. SPOSanté publique Ottawa suggère, en premier lieu, de ne pas vous encombrer à la porte .

N'ayez pas de bol commun où beaucoup de petites mains vont transiger. Examinez d'autres façons de donner des friandises à une distance sécuritaire. [...] Tout se résume à faire un peu de préparation pour réduire les risques tout en participant à l'activité , de dire le Dr Brent Moloughney, médecin adjoint en santé publique de SPOSanté publique Ottawa .

Ottawa retarde sa politique de vaccination obligatoire

De son côté, la Ville d’Ottawa a annoncé, jeudi, que l'entrée en vigueur de sa politique de vaccination obligatoire a été reportée au 15 novembre. Elle était initialement prévue pour démarrer le 1er novembre. Le but est, entre autres, de permettre aux membres du personnel de première ligne de bénéficier d'un soutien technique supplémentaire sur place pour télécharger leurs renseignements .

Dans un mémo, la Municipalité précise que, selon les données actuelles, 91,4 % du personnel actif de la Ville est entièrement vacciné.

Un décès de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, pour la troisième journée consécutive, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) déplore au moins une victime de plus de la COVID-19.

Mardi, trois décès supplémentaires avaient été déclarés, mercredi, deux de plus. Et jeudi, c'est une victime qui s'ajoute au bilan, portant le nombre de décès liés à la COVID-19 dans la région à 126 personnes.

L'est ontarien compte 11 cas de plus, jeudi. Depuis le début de la pandémie, 5802 malades ont été détectés. Actuellement, 85 cas sont toujours actifs dans la région et une éclosion supplémentaire s'ajoute, ce qui signifie que cinq sont toujours en cours dans l'est ontarien.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario indique par ailleurs que 12 personnes sont actuellement hospitalisées, dont deux se trouvent aux soins intensifs.

À l’échelle provinciale, l’Ontario compte 409 nouveaux cas et 3 morts de plus.

78 cas actifs en Outaouais

En Outaouais, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), sept cas de plus s'ajoutent au bilan pandémique, ce qui porte le total à 14 248 cas recensés depuis février 2020.

Il y a 78 cas actifs dans la région.

Après avoir enregistré un premier nouveau décès en 20 jours mercredi, l’Outaouais n’en compte aucun jeudi. Le nombre total reste à 223.

À l'échelle provinciale, le Québec enregistre 478 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires, jeudi.