Philippe Marquis souhaite faire une meilleure place aux quartiers ruraux

M. Marquis a rencontré la presse jeudi matin à D’Alembert afin d’exposer sa vision concernant les quartiers situés en ruralité.

Selon lui, le développement de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda repose sur l'exploitation à parts égales du potentiel des milieux urbains et ruraux.

La première action que le candidat souhaite mener en ce sens s'il est élu est la mise sur pied d'une commission sur la ruralité. Cette dernière réunirait autour d'une même table des représentants de chacun des quartiers ruraux.

Il y a énormément de gens actifs dans chacun des quartiers ruraux. Ce serait de réunir des représentants de chacun des villages autour d’une table. Ça permettrait de faire des constats : ce qui va bien, ce qui ne va pas bien et faire cheminer des demandes à la Municipalité afin d’aider les gens , dit-il.

Le candidat à la mairie soutient que cette initiative permettrait de renforcer le sentiment d’appartenance chez les citoyens des milieux ruraux.

Ça fait aussi que les gens sont en contact ensemble. Les gens de Cadillac avec les gens de Cloutier, de Beaudry et de Bellecombe. C’est important, ça n’existe pas présentement et ça pourrait stimuler le dynamisme , ajoute-t-il.

Yvon Hurtubise a donné son appui à Philippe Marquis dans la course à la mairie de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Philippe Marquis propose également d'augmenter le nombre de séances du conseil municipal dans les quartiers ruraux, en passant d'une à deux séances par mandat dans chaque noyau villageois.

Ce serait au début du mandat, les gens peuvent nous rencontrer et faire des demandes, et à la fin du mandat pour voir ce qu'on a réalisé. Quand je parle d’une ville solidaire, c’est ça, c’est que les urbains soient solidaires des ruraux, qu’on se tienne ensemble et qu’on se développe ensemble. C’est de reconnaître les gens et leur contribution au développement économique et social de Rouyn-Noranda , affirme-t-il.

Lors de son allocution, Philippe Marquis était accompagné de l’ancien conseiller municipal de Cadillac et homme d’affaires Yvon Hurtubise. Ce dernier soutient ne pas s’être fait prier lorsque M. Marquis a sollicité son appui.

J’ai vu au travers des années que Philippe avait un souci du développement des quartiers, et ça m’a vraiment interpellé. On a travaillé ensemble sur certains dossiers qui touchaient justement les quartiers ruraux; alors, quand Philippe est venu me voir pour me demander son appui, j’ai dit oui sans hésiter , relate Yvon Hurtubise.

Parmi les autres projets que souhaite développer Philippe Marquis pour les milieux ruraux, notons la mise en place d'un système de transport en commun assurant la liaison entre les quartiers ruraux et la ville, ainsi qu'un réseau de pistes cyclables reliant tous les districts de la MRC.