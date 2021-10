Vers un ministère de la Cybersécurité et du Numérique au Québec

Le Québec se dotera bientôt d’un nouveau ministère de la Cybersécurité et du Numérique, qui permettra notamment aux citoyens d’obtenir une nouvelle identité numérique offrant un accès simplifié aux services de l’État.

C’est ce que prévoit le projet de loi 6, qui a été déposé à l’Assemblée nationale jeudi matin par le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire.

La pièce législative vise à rapatrier à un seul endroit les responsabilités de tous les ministères et organismes publics en matière de numérique, de cybersécurité et de services technologiques.

Ça va nous permettre d’abord de mieux protéger les données du gouvernement [et] d’être plus efficaces. Et ça va simplifier la vie des Québécois , a résumé le premier ministre François Legault.

Ce que je souhaite, c’est que le Québec devienne l’un des meilleurs endroits au monde du côté de la cybersécurité et du numérique. Pour parler un peu en langage de hockey, on va avoir un avantage numérique. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Selon le ministre Caire, la création de ce ministère s’impose en raison de la transformation numérique accélérée de la société, mais aussi de la menace croissante des cybermenaces qui accompagnent ce développement.

Aujourd’hui, nous sommes attaqués plus que jamais. Nous sommes sous le coup de cybermenaces plus que jamais , a-t-il fait valoir.

Qui plus est, le niveau de transformation numérique auquel on est rendu est loin d’être satisfaisant .

Concrètement, le ministère naîtra d’une fusion de l’organisme Infrastructures technologiques Québec (ITQ) et du sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information, relevant actuellement du Conseil du Trésor.

Il ne nécessitera donc pas l’embauche de nouveaux fonctionnaires. Des experts en cybersécurité devront cependant être embauchés, et des postes de sous-ministres ou de hauts fonctionnaires seront créés.

Au Conseil du Trésor, nous n'avions pas cette capacité de prendre en charge les projets communs , a expliqué M. Caire. Le ministère du Conseil du Trésor est un ministère de contrôle, ce n'est pas un ministère d'opérations.

Conclusion : il faut un ministère pour assurer la conception, la réalisation et l'opération des systèmes collectifs, et il y en a. L'identité numérique est un bel exemple de ça. La consolidation des CTI (centres de traitement de l'information) est un bel exemple de ça. Une citation de :Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

La fin des citoyens transformés en « commis de l'État »?

Selon M. Caire, l'identité numérique qui sera créée permettra aux citoyens d'accéder à la version numérique d'une panoplie de documents délivrés par l'État – permis de conduire, carte d'assurance-maladie, certificats de naissance, etc.

Elle permettra en outre de sortir du modèle archaïque des cartes et autres documents en papier, a dit le ministre, même si ces documents conserveront leur validité.

L'identité numérique, qui devrait voir le jour l'an prochain, fera en sorte que les citoyens ne seront plus transformés en commis de l’État par des institutions publiques, a indiqué M. Caire.

Il a donné l’exemple des écoles relevant du ministère de l’Éducation qui demandent aux parents de leur fournir des bulletins remis par une autre école relevant pourtant elle aussi du ministère de l’Éducation.

Le gouvernement demande aux parents d'aller chercher un document que le gouvernement fournit. C'est inacceptable. Une citation de :Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

À terme, cet accès à des documents numériques pourrait être étendu à des documents qui ne sont pas publiés par le gouvernement, comme des polices d'assurance, des cartes de guichet ou de crédit.

Une fois que les Québécois auront été dûment authentifiés dans le cadre de la création de leur identité numérique, Québec s'assurera qu'ils auront des justificatifs numériques – questions secrètes, codes d'accès, etc. –, pour accéder à leurs documents.

Ce justificatif, on va regarder la possibilité qu'il soit biométrique , a aussi avancé M. Caire. Les Québécois semblent de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir une identification, une authentification biométrique.

Selon M. Caire, le nouveau ministère qui doit voir le jour préconisera aussi un changement de culture en matière de sécurité. Il ne sera plus question, dit-il, de cacher des cyberattaques, considérées comme quelque chose de honteux .