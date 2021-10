«Écouter avant de parler», l’objectif du premier ministre par intérim Kelvin Goertzen

Le bref passage de Kelvin Goertzen comme premier ministre du Manitoba intérimaire tire à sa fin, et il espère qu’il a su démontrer aux Manitobains un de ses principes : « écouter avant de parler ».

Selon M. Goertzen, le gouvernement aurait dû passer plus de temps à écouter les Manitobains. Il a donc vu ces deux mois à la tête de la province comme une occasion de servir la province sous un autre angle.

Lorsqu’il a été choisi comme premier ministre intérimaire, Kelvin Goertzen a eu l’idée de faire une tournée pour écouter les gens. Dès son entrée en fonction, il a rencontré le maire de Winnipeg, Brian Bowman, et plusieurs chefs autochtones. Il a participé à plus de 110 rencontres, notamment des réunions et des événements.

J’ai entendu à plusieurs reprises les gens me dire : ''Vous savez, on veut être plus en symbiose avec le gouvernement'' , lance M. Goertzen lors d’une entrevue à CBC.

Il admet tout de même que le gouvernement ne sera pas toujours en accord avec les autres parties prenantes, mais il est important de retrouver ce lien qui a été perdu, en partie à cause de la pandémie. Je crois que nous avons une part de responsabilité là-dedans.

Kelvin Goertzen se présente comme un premier ministre intérimaire qui laisse les décisions politiques à la prochaine première ministre, mais qui a tout de même annulé certaines décisions prises par son prédécesseur, Brian Pallister.

Sous la direction de M. Goertzen, la province a entre autres, mis fin au projet de loi controversé sur la réforme de l’éducation et accéléré le dossier de la reconnaissance territoriale autochtone.

Quelques gains pour le PC

Selon un récent sondage de Probe Research, le Parti progressiste-conservateur a fait des gains, mais les résultats suggèrent qu’ils ont toujours moins de soutien que le Nouveau Parti démocratique.

J'espère que les gens verront que j'ai fait de mon mieux, que j'ai essayé d'être une force stabilisatrice dans une période déstabilisée et difficile.

Le premier ministre par intérim espère que le gouvernement a su tirer des leçons de la pandémie, en ce qui concerne le système de santé. La prochaine crise sanitaire pourrait mettre à l'épreuve autre chose que la capacité des établissements de santé, dit M. Goertzen

Bien qu'il considère le poste de premier ministre comme un honneur, il a hâte de passer les rênes à la première femme première ministre de l'histoire du Manitoba.

Cette dernière sera connue samedi.

Avec les informations de Ian Froese