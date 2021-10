L’Ontario accroît le dépistage dans les écoles

Les élèves et les membres du personnel qui ont des symptômes de COVID-19 ou qui ont été en contact avec une personne déclarée positive apporteront la trousse à la maison et la retourneront dans un établissement pour analyse.

Dans les écoles qui ont plusieurs infections, des tests de rapides seront utilisés sur une période de 10 jours auprès des élèves asymptomatiques et non vaccinés, pour éviter de renvoyer tout le monde à la maison.

De plus, les employés des écoles qui ne sont pas vaccinés devront subir trois tests de dépistage rapide par semaine et non plus deux.

En septembre, un projet pilote avec des tests PCR avait été lancé dans 160 écoles secondaires. Il visait les élèves qui avaient été en contact avec une personne atteinte, qui ne présentaient pas de symptômes ou qui étaient vaccinés.

Les tests PCR étaient disponibles dans les écoles d'Ottawa et de Toronto, dans le cadre de programmes gérés par des hôpitaux. Selon le ministre Stephen Lecce, 3700 écoles de plus y auront progressivement accès.

Plus de 83 % des jeunes de 12 ans et plus ont reçu une dose de vaccin et plus de 77 % sont complètement vaccinés.