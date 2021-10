Bruno Marchand n’est plus convaincu que le tramway est « acceptable »

Avant de dire que le projet demeure acceptable, j'ai envie d'avoir l'état des lieux complet , a lancé le chef de Québec forte et fière jeudi matin. Selon lui, les révélations selon lesquelles le bureau de projet évalue maintenant que le réseau structurant de transport en commun de Québec pourrait coûter tout près de 4 milliards de dollars alimentent le sentiment de méfiance dans l’opinion publique.

C'est quoi les autres choses qu'on ne sait pas dans ce projet-là?, s’interroge-t-il en se mettant dans la peau des citoyens. L'absence de transparence et de volonté claire de donner des informations, et je pense juste aux dernières semaines de campagne, témoigne nécessairement pour les citoyens d'un bris de confiance.

Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que coûte que coûte on va aller faire ce projet-là. Une citation de :Bruno Marchand, candidat à la mairie de Québec

Besoin de consulter

Bruno Marchand pourrait-il envisager de changer de mode de transport, par exemple revenir à un service rapide par bus? Ou encore pourrait-il carrément reculer sur le projet de tramway?

Le candidat à la mairie reste vague et répond qu’il faudra discuter avec les gouvernements supérieurs et surtout consulter la population.

Je crois au tramway, je veux faire l'état des lieux, et après ça, je veux rallier les citoyens. Si on n'est pas capable de rallier les citoyens, ce projet-là ne peut pas voir le jour. Une citation de :Bruno Marchand, candidat à la mairie de Québec

Dans un communiqué envoyé après le point de presse de mercredi, Bruno Marchand a tenu a clarifier que le tramway demeurait pour lui et son parti la solution adéquate pour la colonne vertébrale du réseau de transport en commun . Il ajoute être conscient des retards qu'engendrerait un changement de mode de transport et réitère sa confiance dans les études du bureau de projet.

Selon le chef de QFFQuébec forte et fière , il est néanmoins possible de lancer de nouvelles consultations publiques de manière agile sans entraîner de retard majeur dans le projet. On verra la forme, on verra les moyens qu'on va mettre en place, mais c'est pas vrai que ce projet-là va se décider sans les citoyens.

Je vais me battre

Devant les hésitations de son adversaire, Marie-Josée Savard se positionne comme la candidate qui défendra le tramway jusqu’au bout. Depuis le début, contrairement à M. Marchand, j'y crois à ce projet-là, je ne fais pas semblant d'y croire pour une campagne électorale.

Au sujet des 600 millions de dollars qui pourraient s’ajouter à la facture, Marie-Josée Savard souligne qu’il ne s’agit pas d’un dépassement de coûts , mais bien d’une évaluation du bureau de projet basée sur la conjoncture économique.

C'est une photo au moment présent, mais si dépassement de coûts il y aura, ce sera au moment où on va ouvrir les enveloppes , explique-t-elle. La Ville est toujours en appel de proposition et les offres des entreprises qui voudront construire les infrastructures pour le tramway sont attendues pour 2023.

Marie-Josée Savard, candidate à la mairie de Québec Photo : Radio-Canada

Les enjeux qu'on vit présentement au niveau du domaine de la construction, du taux d'inflation, c'est quelque chose que tous les grands projets vont vivre. Une citation de :Marie-Josée Savard, candidate à la mairie de Québec