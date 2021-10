Les résidents d’Iqaluit priés de rincer leurs canalisations

Plus de deux semaines après le début de la crise de l’eau potable à Iqaluit, le gouvernement du Nunavut demande aux habitants d'Iqaluit desservis par des services de canalisation de nettoyer et de rincer leur réseau résidentiel d’ici à dimanche.

Le rinçage sera effectué graduellement par quartier. Jeudi et vendredi, ce sera d’abord au tour des résidents du quartier Plateau et des rues Road to Nowhere et Federal Road. Ce sera ensuite le tour des résidents des quartiers Happy Valley, Lower Iqaluit, Lower Base et des personnes habitant dans les résidences Green Row.

Dans un communiqué de presse, jeudi, la Ville indique notamment aux résidents de laisser couler de l’eau froide du robinet pendant 20 minutes, puis de l’eau chaude pendant 10 minutes pour les chauffe-eau à la demande ou durant 75 minutes pour les réservoirs d’eau chaude de 80 gallons.

Elle leur indique aussi de nettoyer leurs appareils électroménagers, comme les lave-vaisselle et les lave-linge, une fois le rinçage de leur plomberie terminé.

Ailleurs sur le web : Le détail des procédures de rinçage conseillées par le gouvernement du Nunavut  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement) Radio-Canada n'est pas responsable du contenu des sites externes.

Un avis de non-consommation de l’eau est en vigueur depuis environ deux semaines dans la capitale territoriale. Les quelque 8000 résidents d’Iqaluit sont privés d’eau du robinet en raison de la présence de carburant dans l’un des réservoirs souterrains de la ville.

La Municipalité a confirmé mardi qu’un déversement inédit d’hydrocarbure près de son centre de traitement de l’eau a causé la contamination du système d’eau potable.