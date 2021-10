Christian Bégin renoue avec l’humour dans un nouveau spectacle solo

Mis en scène par Chantal Lamarre, le spectacle sera présenté dans plusieurs villes du Québec à partir de l’été 2022. Le format sera résolument éclaté, alors qu’on verra Christian Bégin chanter, lire des textes, livrer des monologues comiques et interpréter des sketchs.

Les 8 péchés capitaux propose une célébration et un questionnement de la présence des vices dans nos vies par le biais d’une création qui allie le sublime et le grotesque sous une trame tragicomique , indique le communiqué de presse diffusé jeudi.

Le rire, l’autodérision sont des planches de salut, ou au moins les outils les plus terriblement efficaces pour observer le monde, ses travers, les miens d’abord… et en rire. Des fois, jusqu’à en pleurer… Et des fois aussi en nous entraînant insidieusement au cœur du plus confrontant, nécessaire et délicieux malaise...

Une citation de :Christian Bégin