Des graines de citrouille Made in Canada

Des citrouilles bien mûres sont alignées dans le champ. Des citrouilles qui ne se retrouveront pas dans un décor d’Halloween. Il s’agit d’une variété que le producteur cultive pour les graines. La récolte s’annonce prometteuse.

Je suis confiant d’avoir 400 kilos à l’hectare environ. En tout cas pour une deuxième année, je suis vraiment satisfait. Une citation de :Sébastien Angers, producteur bio porcin et de grandes cultures, Ferme L’Odyssée

Un champ de citrouilles prêt pour la récolte. Photo : Radio-Canada / France Beaudoin

Sébastien Angers a fait ses premiers essais avec les grains de citrouilles au printemps 2020. Adepte de l’agriculture régénérative qui vise à restaurer les sols, il cherchait à diversifier ses cultures et à intégrer une nouvelle famille de plantes.

Plus tu augmentes ta diversité végétale, plus tu augmentes ta résilience au niveau de la santé de ton sol, explique-t-il. Par conséquent, la santé de ton sol te donne une rentabilité nette et plus résiliente de ton entreprise agricole.

Convaincu du potentiel de cette variété de citrouilles méconnue au Québec, il a expérimenté trois combinaisons d’espèces végétales. Après deux ans d’essai, la méthode où se côtoient citrouilles et couvert de seigle est celle qui semble avoir le plus grand potentiel.

Une dizaine de jours avant la récolte, les cucurbitacées ont été mises en andains pour atteindre le stade de mûrissement idéal. Aujourd’hui, la roue de la récolteuse enfile les citrouilles une à une sur les pointes. Elles sont ensuite dirigées vers un broyeur, qui les écrase. Un tambour sépare la chair et les graines et les résidus de chair retournent au champ.

Toute cette chair-là va se décomposer l’année prochaine et servir de fertilisant pour la culture subséquente. Il y a beaucoup d’azote là-dedans, pis il y a beaucoup de carbone labile. Une citation de :Sébastien Angers

Sébastien Angers a misé sur une variété de citrouille en provenance d'Autriche. Photo : Radio-Canada / France Beaudoin

La concurrence des graines québécoises

Pendant ce temps, les graines s’accumulent dans le réservoir. Elles sont destinées à un fabricant québécois de collations santé. Vertes et nues, elles sont bien différentes des graines des citrouilles d’Halloween qui ont un tégument, une enveloppe protectrice coriace. Elles ont une forte teneur en protéines et on en fait aussi de l’huile.

La majorité des graines de citrouille vendues au Canada sont notamment importées d‘Autriche, d’Europe de l’Est, de la Chine et de l’Inde. Les variétés hâtives de cucurbitacées cultivées par le producteur de la région de Nicolet viennent justement d’Autriche.

C'est à l'aide de cette machine importée d'Autriche que Stéphane Angers peut récolter ses citrouilles. Photo : Radio-Canada / France Beaudoin

Le facteur limitant du Québec, c’est la chaleur, déclare Sébastien Angers. C’est une des raisons pourquoi j’ai choisi une variété la plus hâtive. Pour m’assurer d’avoir une citrouille qui se rend à terme dans cette production-là.

Après une année en solo en production biologique, il a convaincu trois autres producteurs de se lancer dans l’aventure des graines de citrouille avec lui. Ensemble, ils comptent 30 hectares en culture, en régies biologique et conventionnelle. L’an prochain, les superficies vont tripler.

Je leur donne des contrats de production. Eux, ils s'occupent de la production, de rendre la citrouille à ce stade-ci. Puis moi, je m'occupe de la portion récolte. La récolte, le conditionnement et la mise en marché. Puis on partage, le retour est fait en fonction du risque qui est pris. Une citation de :Sébastien Angers

La machinerie spécialisée qui sert à la récolte vient d’Autriche et coûte cher. Le producteur a aussi décidé d’investir dans l’équipement de conditionnement qui nettoie et sèche les graines. Des investissements qui valent le coup, selon lui.

La protéine végétale est fortement demandée, particulièrement dans le secteur biologique, et la rentabilité est au rendez-vous cette année. Plus que jamais, Sébastien Angers est convaincu que cette culture est vouée à un bel avenir!

Des graines vertes de citrouille qui sont prisées par les fabricants de produits santé. Photo : Radio-Canada / France Beaudoin

