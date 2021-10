L’Ontario présente un projet de loi pour mieux protéger les aînés dans les foyers

Le gouvernement de l’Ontario compte doubler les pénalités maximales pour les infractions liées aux soins de longue durée et d'interdire aux contrevenants condamnés de travailler dans le secteur dans le but d'accroître la responsabilisation et d'améliorer les soins pour les résidents.

Le ministre des Soins de longue durée de l’Ontario, Rod Phillips, vient de déposer son projet de loi pour les foyers de soins de longue durée de la province à l’Assemblée législative.

La COVID-19 a dévasté les foyers ontariens, en y tuant plus de 3800 personnes depuis 2020.

En vertu de la législation présentée jeudi, les entreprises pourraient être condamnées à une amende allant jusqu'à 1 million de dollars. Les membres du conseil d'administration des foyers à but lucratif pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 400 000 $.

Toute personne reconnue coupable d'une infraction en vertu de la nouvelle loi ou des règles existantes se verrait interdire de travailler, de faire du bénévolat ou de siéger au conseil d'administration d'un foyer de soins de longue durée.

C'est un message très clair pour les organisations qui gèrent ces foyers, nous nous attendons à ce qu'ils respectent les règles , a déclaré le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, lors d'une entrevue avant de présenter le projet de loi.

Vous devez opérer dans les règles ou il y aura des conséquences. Une citation de :Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario

Le texte de loi complet n'a pas encore été rendu public, mais le communiqué de la province à propos de sa proposition ne contient aucune mention des services en français.

Comme annoncé plus tôt cette semaine, M. Phillips compte doubler le nombre d’inspecteurs et leur attribuer un rôle plus élargi, en leur permettant d'émettre des ordonnances de conformité et en permettant au ministère de mettre en place un superviseur de foyer de soins de longue durée pour gérer un foyer.

Le ministre ontarien des Soins de longue durée, Rod Phillips. (archives) Photo : Assemblée législative de l'Ontario

Selon le ministre, la législation vise non seulement à fournir plus de surveillance, mais également à restaurer la confiance dans le secteur des soins de longue durée.

La loi se concentrerait sur les objectifs de soins directs, comprendrait des dispositions sur l'intégration d'une philosophie de soins palliatifs dans les foyers et exigerait que les foyers aient une personne dédiée responsable de la prévention et du contrôle des infections.

Plus de lits et de soins

Environ 30 000 nouveaux lits devront être créés d’ici 2028.

Selon les projections de financement liées au projet de loi, 212 nouveaux foyers pour aînés viendraient s’ajouter aux 626 résidences actuelles.

La majorité des nouveaux lits seraient attribués au secteur privé (51 %), contre 38 % pour les foyers à but non lucratif et 6 % pour les résidences municipales.

D’ici 2025, le temps consacré aux soins par résident doit graduellement passer à un minimum de 4 h par jour.

Plus de détails à venir