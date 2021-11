Les promesses des candidats à la mairie de Trois-Rivières

Les données colligées ont été tirées des communiqués reçus, ainsi que des sites Internet des candidats.

OFFRE DE PISCINES

Gilles Brodeur : Le candidat n’a présenté aucun engagement sur ce sujet.

Jean Lamarche : Le maire sortant s’est engagé à bonifier le projet de piscine intérieure au Centre communautaire de loisirs Jean-Noël-Trudel pour y construire une piscine semi-olympique de 25 mètres. Il veut également procéder à la réfection de la piscine du Cégep de Trois-Rivières en plus d’y ajouter un bassin récréatif.

Valérie Renaud-Martin : La conseillère sortante s’est engagée à construire un complexe aquatique qui comprendrait une piscine de 25 mètres, un bassin récréatif, une zone de jeux d’eau, un gymnase, des terrains de pickleball, ainsi que des salles multifonctionnelles. L’emplacement de ce centre reste à déterminer.

ÎLE SAINT-QUENTIN

Gilles Brodeur : Le candidat n’a présenté aucun engagement sur ce sujet.

Jean Lamarche : Le candidat n’a présenté aucun engagement sur ce sujet. Ceci dit, le maire sortant avait déjà fait savoir qu’il préconise une tarification à un coût fort raisonnable durant la saison estivale et un accès gratuit en hiver.

Valérie Renaud-Martin : La conseillère sortante s’engage à rendre l’accès à l’île Saint-Quentin gratuit pour les Trifluviens grâce à une carte nommée Accès Trois-Rivières. Celle-ci permettrait également aux citoyens de profiter de rabais pour des événements organisés dans la ville.

ENVIRONNEMENT

Gilles Brodeur : Le candidat s’est engagé à octroyer une subvention de 2000 $ pour à toute personne qui fait l’achat d’un véhicule 100 % électrique. S’il est élu maire, Gilles Brodeur a indiqué vouloir doter la Société de transport de Trois-Rivières d’autobus électriques fabriqués au Québec.

Jean Lamarche : En matière d’environnement, Jean Lamarche a proposé de créer un fonds permettant à Innovation et développement économique Trois-Rivières d’encourager la réalisation de projets favorisant une économie plus verte et résiliente. Il s’est aussi engagé à soutenir le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques sur le territoire trifluvien, à implanter, sous forme de projet pilote, l’entreprise Communauto et à poursuivre l’initiative permettant notamment la conservation de 200 hectares d’ici 2023.

Valérie Renaud-Martin : Développés en quatre grands axes, les engagements de Valérie Renaud-Martin pour l’environnement comprennent notamment le respect de la conservation de 200 hectares, l’augmentation de la canopée pour contrer les îlots de chaleur et favoriser le plein air de proximité, ainsi l’élaboration d’un plan d’actions à réaliser pour développer le réseau de transport actif. Elle veut également assurer la pérennité des infrastructures de gestion de l’eau et adopter un règlement sur l’utilisation des pesticides pour des fins esthétiques.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Gilles Brodeur : Le candidat souhaite stimuler le développement économique en misant sur la création de marchés publics.

Jean Lamarche : Le candidat n’a présenté aucun engagement sur ce sujet.

Valérie Renaud-Martin : Dans le but de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre, la candidate s’engage à mettre en place une table de développement intelligent pour notamment accompagner les entreprises vers l’automatisation et la robotisation et les aider à développer des stratégies de ressources humaines. Une nouvelle ressource se consacrerait à cette tâche chez Innovation et développement économique Trois-Rivières. Valérie Renaud-Martin s’engage aussi à mettre de l’avant des projets qui attireront des familles et des jeunes à venir travailler dans la ville.

REVITALISATION DU SECTEUR BAS-DU-CAP

Gilles Brodeur : Le candidat n’a présenté aucun engagement sur ce sujet.

Jean Lamarche : Le projet de piscine intérieure de Jean Lamarche au Centre communautaire Jean-Noël-Trudel est dans le plan de revitalisation du Bas-du-Cap, indique le candidat.

Valérie Renaud-Martin : La candidate souhaite favoriser la mixité de la population en créant des espaces collectifs pour les citoyens et les visiteurs. Elle aimerait également développer des oasis urbaines visant entre autres à réduire les îlots de chaleur. Parmi les autres engagements qu’elle a pris sur le sujet, Valérie Renaud-Martin entend créer une place publique au parc des Chenaux, faire de la rue Fusey la Promenade des artisans et entamer une démarche pour la création d’un regroupement de commerçants et de gens d’affaires afin de prendre en main l’avenir commercial et local du Bas-du-Cap.

VIVRE ENSEMBLE

Gilles Brodeur : L’ancien candidat aux élections fédérales a promis de faire l’achat de sonomètres pour mesurer le bruit produit par les voitures équipées de pots d’échappement modifiés.

Jean Lamarche : Le maire sortant s’est engagé à mettre en place une brigade servant à intervenir sur les incivilités, comme le tapage nocturne, la vitesse et la conduite délinquante, les feux d’artifice et le bruit excessif. Elle serait composée de membres du corps policier. De plus, Jean Lamarche veut mettre en œuvre une initiative de mise en valeur des encombrants.

Valérie Renaud-Martin : La conseillère sortante a promis 1,5 M$ dans la réalisation de trois projets pour les jeunes, dans les secteurs Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France et Pointe-du-Lac. Elle souhaite également créer un comité jeunesse pour bâtir les projets avec les jeunes.