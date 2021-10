Inquiétudes à la suite de la fermeture temporaire de ligne d’aide téléphonique de JEVI

La coordonnatrice de Secours-Amitié Estrie, Mylène Vincent, craint que son organisme ne reçoive davantage de demandes.

C’est encore difficile à vérifier. On sent une inquiétude à tous les niveaux. Nous n’avons aucune idée de comment ça va nous affecter. On se questionne, mais les appels risquent d'augmenter , explique Mme Vincent.

Secours-Amitié n’entend toutefois pas changer sa mission, malgré la décision de JEVI.

Nous sommes là pour être à l'écoute des gens, non pas pour intervenir et donner des outils aux personnes. Nos bénévoles sont formés pour écouter et accueillir les gens qui présentent des idées suicidaires. Notre équipe est prête à continuer à les accueillir , indique Mylène Vincent.

Elle rappelle que le 1-866-APPELLE demeure disponible pour les personnes qui ont besoin d’une intervention directe.

Ils pourront être référés pour recevoir une intervention ,

Secours-Amitié Estrie offre des services entre 8 h le matin à 3 h dans la nuit.

Nous avons une équipe de bénévoles motivés et engagés , assure Mylène Vincent.

La ligne d’écoute de Secours-Amitié Estrie est disponible au 819-564-2323.