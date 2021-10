Le pelage du panda géant constitue un excellent camouflage

Les marques noires et blanches distinctives du pelage du panda géant constituent un camouflage efficace, montrent les travaux d’une équipe internationale de biologistes.

La couleur des mammifères se présente habituellement dans les teintes de bruns et de gris, mais il existe bien quelques intrigantes exceptions, dont l’épaulard, le zèbre et le panda géant.

Des scientifiques de l'Académie chinoise des sciences et des universités de Bristol (Royaume-Uni) et de Jyväskylä (Finlande) ont utilisé les plus récentes techniques d'analyse d'images pour montrer que la coloration unique du panda sert à le dissimuler.

Le biologiste Tim Caro et ses collègues ont analysé des photographies des pandas géants prises dans leur environnement naturel. Ils ont ainsi constaté que les taches noires de leur pelage se fondaient dans les teintes sombres et les troncs d'arbres, tandis que leurs taches blanches s'harmonisaient avec le feuillage et la neige.

Les taches noires du pelage du panda se fondent dans les teintes sombres et les troncs d'arbres. Photo : Académie chinoise des sciences/FuWen Wei

En outre, les tons de brun pâle du pelage, moins fréquents, s'accordent pour leur part avec la couleur du sol, offrant ainsi une couleur intermédiaire qui comble le fossé entre les éléments visuels très sombres et très clairs de l'habitat naturel.

Les taches blanches du panda géant s'harmonisent avec le feuillage et la neige. Photo : Académie chinoise de sciences/FuWen Wei

Nos résultats sont cohérents, qu'ils soient perçus par des modèles de vision humains, félins ou canins, ces deux derniers représentant les prédateurs du panda , notent les chercheurs dans un communiqué publié par l’Université de Bristol.

L’équipe de recherche s’est aussi intéressée à une deuxième forme de camouflage, la coloration perturbatrice, par laquelle un motif fortement contrasté estompe les contours d'un animal et empêche de définir sa silhouette.

Dans le cas du panda, les chercheurs ont constaté que les limites entre les grandes taches noires et blanches de sa fourrure présentent ce type de coloration défensive, particulièrement à des distances d'observation plus longues.

Pour conclure, les chercheurs ont eu recours à une nouvelle technique de carte de couleurs pour comparer une variété d'espèces, dont le panda, avec leur environnement naturel.

Cette analyse a confirmé que la ressemblance de l'arrière-plan (environnement) avec le panda s'inscrit dans la lignée d'autres espèces traditionnellement considérées comme bien camouflées , ont constaté des auteurs de ces travaux, dont le détail est publié dans les Scientific Reports (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

En ayant recours à des techniques de modélisation de la vision, nous avons pu traiter les images comme si les pandas étaient observés par leurs prédateurs , ajoute l’auteur principal des travaux, Ossi Nokelainen, de l'Université de Jyväskylä.

Ces résultats détruisent totalement, selon les chercheurs, le mythe selon lequel les pandas géants sont mal camouflés dans leur habitat naturel.