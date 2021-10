L’ulcère de Buruli : une maladie tropicale négligée aux conséquences outre-Atlantique

Causé par une bactérie de la même famille que celle de la lèpre et la tuberculose, l'ulcère de Buruli fait partie des 20 maladies tropicales négligées, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La bactérie Mycobacterium ulcerans, l’agent responsable de la maladie, est réputée « mangeuse » de chair humaine et attaque souvent la peau et les os.

Signalé en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique occidental, l'ulcère de Buruli est facilement traitable, non contagieux et rarement mortel. Mais négligé, il peut causer de graves handicaps.

La science ne sait pas encore avec certitude comment cette bactérie se transmet à l’homme. La bactérie sécrète une toxine très toxique qui va détruire les tissus et les terminaisons nerveuses. Elle va le faire sans douleur parce que les terminaisons nerveuses sont affectées , explique Jérôme Frenette, professeur titulaire au département de réadaptation de la Faculté de médecine de l’Université Laval, à Québec. Il estime qu'entre 50 et 60 % des personnes souffrant d'ulcère de Buruli ont 15 ans et moins.

Jérôme Frenette, professeur titulaire au département de réadaptation, Faculté de médecine de l’Université Laval, à Québec Photo : Radio-Canada

Jérôme Frenette et son équipe ont démontré pour la première fois en 2011 que le Mycobacterium ulcerans et sa toxine atteignent les muscles sous-jacents et pas seulement la peau.

L’Afrique est le continent le plus touché par cette maladie contre laquelle n’existe aucun moyen de prévention, selon OMSOrganisation mondiale de la santé . Certains pays d’origine d’un grand nombre d’immigrants francophones qui s'établissent en Ontario figurent parmi les plus touchés au monde. C’est le cas de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo ( RDCRépublique démocratique du Congo ), du Cameroun et du Togo.

À juillet 2012, ces pays ont rapporté à l’ OMS Organisation mondiale de la santé ce nombre de cas : RDC : 334

Côte-d'Ivoire : 231

Cameroun : 118

En 2020, 1258 cas ont été signalés, contre 2271 en 2019. Cette baisse observée en 2020 pourrait être attribuable aux effets de la COVID-19 sur les activités de détection active des cas. Source : OMSOrganisation mondiale de la santé

Presque inconnue au Canada

Le Torontois d’origine congolaise To Kiss Tukilonga T. affirme que plusieurs parmi ses amis ont souffert de l'ulcère de Buruli [communément appelé Mbasu en RDCRépublique démocratique du congo ]. Il s’interroge sur la prise en charge de cette maladie au Canada : Est-ce qu’ici à Toronto il y a des hôpitaux spécialisés pour soigner le Mbasu ?

Le Torontois To Kiss Tukilonga T. Photo : Fournie par To Kiss Tukilonga.

D'après Jérôme Frenette, professeur titulaire au département de réadaptation de la Faculté de médecine de l’Université Laval, l'ulcère de Buruli est très peu connu au Canada.

J’ai déjà discuté avec des infectiologues, ce sont seulement les experts qui font de la recherche sur la bactérie en question qui la connaissent en fait. Ce sera difficile de porter un diagnostic rapidement ici au Canada , dit-il.

La probabilité de souffrir de cette infection est minime au Canada, indique le professeur. C'est quand même une maladie qui est rare, je n’ai pas connaissance d’un cas au Canada , déclare-t-il

Dans un courriel, Santé publique Canada a indiqué ne pas disposer de statistiques sur la maladie.

Illustration de bactéries Photo : iStock

Le site Internet de l’ OMSOrganisation mondiale de la santé indique que la bactérie responsable de l'ulcère de Buruli a besoin d’une température comprise entre 29 °C et 33 °C pour se développer.

Selon le directeur des programmes internationaux de l’ONG canadienne, Effect Hope, Maneesh Phillip, un tel cas n’est possible qu’à condition qu’une personne ait été infectée pendant qu'elle vivait ou voyageait dans une région endémique de l'ulcère de Buruli .

Plusieurs croyances

En Afrique, plusieurs croyances sont répandues autour de l'ulcère de Buruli. D'après le Dr Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire en Belgique, dans la majorité des pays d’Afrique endémiques de l'ulcère de Buruli, la maladie est perçue comme une malédiction .

Plusieurs personnes croient qu’il s'agit de mauvais sort jeté sur la personne souffrant de cette maladie. On voit comme si la personne paye le prix de ses erreurs ou c'est l’un de ses proches qui l’attaque par des méthodes mystérieuses , commente pour sa part To Kiss Tukilonga.

En raison de ces croyances, les personnes infectées tardent à aller à l'hôpital, comme en témoigne To Kiss Tukilonga évoquant le cas d’un de ses amis dont la jambe gauche fut infectée à Kinshasa, capitale de la RDCRépubliaue démocratique du Congo .

Je l'avais accompagné moi-même à l'église, parce qu'à l'époque on croyait que sa maladie était d’origine démoniaque. Une citation de :To Kiss Tukilonga

C’est à l'hôpital toutefois que l’ami de To Kiss Tukilonga fut guéri, indique-t-il, car le pasteur priait, mais il n’y avait pas de changement. Finalement, on [le pasteur] recommandait toujours d’aller à l'hôpital .

D'après le Dr Benjamin Tatete, dans certains cas les gens pensent souffrir de l'ulcère de Buruli alors qu'il pourrait s’agir d’un ulcère d’origine vasculaire, d’une lèpre, d’un pied diabétique voire d’un cancer. Photo : Fournie par Dr Benjamin Tatete.

Quand ce n’est pas à l'église, c’est souvent chez des praticiens de la médecine traditionnelle que se rendent les malades, dit le Dr Tatete.

Pour eux le principe est d'attaquer le mal par le mal en enduisant des préparations que l' on ne connaît pas. On parle de sortes de mélanges : des sécrétions de serpents, des baves de crapaud ou la bouse de vache qu'on essaie d'enduire et d’invoquer les esprits. Une citation de :Le Dr Benjamin Tatete

Ces préparations aggravent parfois l'état des patients, déplore le médecin. Tous ces produits, quand ça vient dans un terrain fragilisé, ça aggrave une situation qui dès le départ nécessitait une prise en charge différente , avertit le médecin.

Selon le Dr Tatete, un traitement à base d’antibiotiques suffit généralement pour soigner l'ulcère de Buruli. Sinon on a recours à la chirurgie pour enlever les tissus morts , complète le professeur Frenette.

Mais lorsque la prise en charge intervient en retard, la maladie peut entraîner des déformations permanentes et des handicaps à long terme , indique le site de l’ OMSOrganisation mondiale de la santé . Jérôme Frenette précise que le taux de mortalité dû à l'ulcère de Buruli est très bas : Ce n’est pas une maladie qui va tuer, c'est très très rare. Ça va entraîner des incapacités très importantes .

Lourdes conséquences pour l’individu et sa famille

Le traitement et la réadaptation de l'ulcère de Buruli atteignent un coût prohibitif, selon l'OMS. Photo : iStock

Le Dr Tatete rappelle l’importance de la sensibilisation des communautés sur les conséquences de l'ulcère de Buruli et d’autres types d'ulcères.

Quand quelqu’un a le Mbasu, sa plaie pue et il n’a plus de vie. Même dans son église, on lui dit : mets-toi de côté, tu nous déranges. La personne est rejetée et atteinte psychologiquement. Une citation de :Dr Benjamin Tatete

La peur de ce rejet fait que parfois la personne s’isole, ajoute-t-il. Certains Ontariens qui ont déclaré avoir déjà souffert de l'ulcère de Buruli dans leur pays d’origine ont refusé de s’exprimer à cause des préjugés qui entourent la maladie.

Le diagnostic d'ulcère de Buruli peut entraîner aussi des divisions voire des troubles dans la famille , signale To Kiss TUkilonga.

Outre la conséquence pour l’individu malade et sa famille au pays, le Dr Tatete ajoute le poids économique de la prise en charge de l'ulcère de Buruli sur les diasporas, surtout si le diagnostic n’est pas fait de manière précoce , dit-il. Il arrive parfois que des gens dans la diaspora se fatiguent à envoyer de l’argent au pays pendant plusieurs années pour des soins d’un ulcère qui était négligé dès le début , explique le médecin.

Le professeur Jérôme Frenette appelle pour sa part les pays développés, à l’instar du Canada, à s’impliquer dans la lutte contre l'ulcère de Buruli. C’est important de s'intéresser à cette maladie même si l'on sait qu'elle n’affectera pas le Canada directement. Ça vaut la peine en raison de l'expertise qu’on peut avoir au Canada et par nos ressources financières , dit-il