COVID-19 : Sudbury exige l’isolement de toute personne présentant des symptômes

En réponse aux sept éclosions actives sur le territoire de Santé publique Sudbury et districts (SPSD), les autorités sanitaires ont émis de nouvelles directives d’isolement préventif pour les individus entrés en contact avec des cas positifs ou des cas potentiellement positifs.

La majorité des cas actifs se trouvent à trois endroits : à la prison de Sudbury, qui compte 59 cas actifs; au parc Mémorial, qui en compte 21, et dans une école, où 6 étudiants ont reçu un diagnostic positif.

Bien que la province de l’Ontario voie le nombre de cas de COVID-19 diminuer, la tendance ici est inverse. Une citation de :Communiqué de presse de Santé publique de Sudbury et districts publié jeudi matin

Nous n’avons rien fait de mal assure le communiqué. Mais ces chiffres récents montrent l’importance d’en faire plus [pour limiter la propagation].

Des indicateurs inquiétants

Dans le territoire administré par le SPSDSanté publique Sudbury et districts , un total de 165 nouveaux cas a été recensé au cours des 7 derniers jours.

Si l’on calcule par population, ce chiffre indique qu’il y a 83 cas par 100 000 habitants. À titre comparatif, on recense seulement 17 cas par 100 000 habitants à l’échelle de la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

D’ailleurs, la proportion de tests de dépistage dont le résultat est positif est également à la hausse.

La hausse des cas actifs entraîne une augmentation des hospitalisations, et l'hôpital Horizon Santé-Nord enregistre déjà le plus haut taux d’occupation de lits parmi tous les hôpitaux ontariens ayant plus de 100 lits dédiés aux soins intensifs.

De nouvelles directives

L’ordre demande aux résidents du territoire de se mettre en isolement préventif si : Une personne est un cas confirmé ou un cas probable de COVID-19

Une personne a des symptômes, qu’ils soient nouveaux, légers ou graves

Une personne est en attente du résultat d’un test

Une personne de leur entourage a reçu un diagnostic positif (même en l’absence de symptômes)

Les résidents sont priés de s’isoler chez eux et de ne pas sortir à moins d’avoir accès à un balcon ou une cour clôturée qui permet d’éviter d'interagir avec les autres.

Tout résident récalcitrant pourrait recevoir une amende de 5000 $ pour chaque jour où il ne respecte pas ces exigences.

Le site web du Bureau de santé publique  (Nouvelle fenêtre) indique combien de temps d’isolation est requis selon le type de cas.