Un ambulancier d’Ottawa inculpé pour un faux certificat de vaccination contre la COVID-19

La police d'Ottawa a porté des accusations de contrefaçon et d’emploi d’un document contrefait contre un ambulancier paramédical de la ville, alléguant qu'il a falsifié sa preuve de vaccination contre la COVID-19.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a déclaré dans un communiqué de presse jeudi, avoir reçu plus tôt ce mois-ci, un renseignement de la Ville selon lequel un employé du Service paramédic d'Ottawa avait soumis un certificat de vaccination frauduleux.

L’individu aurait présenté à son employeur un faux certificat de vaccination en vue de conserver son emploi comme ambulancier paramédical.

La Section des normes professionnelles du Service paramédic d’Ottawa a déclaré avoir découvert que le travailleur avait faussement démontré qu'il avait reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, selon la police.

Un homme de 30 ans a été arrêté mercredi et fait face à des accusations de contrefaçon et de falsification de document. L'individu a été relâché sur remise d’un engagement assorti de conditions et sa comparution devant les tribunaux est prévue pour une date ultérieure.

Le fait de vendre, d’acheter, d’employer ou d’accepter sciemment de faux documents d’accréditation de vaccination contre la COVID-19 est un acte criminel, précise le SPOSanté publique Ontario .

L'Unité de fraude de la police d'Ottawa prend des informations sur les faux documents de vaccination au 613-236-1222 poste 5492.