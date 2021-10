Des agents de la paix sous pression à Sept-Îles

Au Québec, 398 postes d’agents sont vacants sur un total de 3042, soit 13 %, selon le ministère de la Sécurité publique.

Le président du syndicat Mathieu Lavoie affirme que les employés sont sous pression.

On a au-dessus de 300 agents en absence maladie, en absence accident de travail, c’est phénoménal. Une citation de :Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix

On voit une augmentation d’agressions sur les agents de la part des personnes incarcérées. C’est une réalité que l’on connait de plus en plus dans les derniers mois et ça fait en sorte qu’on manque plus d’agents, parce que les agents quittent , ajoute-t-il.

Les agents correctionnels du Québec négocient les termes d'une nouvelle convention collective. Mathieu Lavoie affirme que le recrutement et la rétention du personnel sont plus difficiles à Baie-Comeau et Sept-Îles en raison de la présence du pénitencier fédéral de Port-Cartier qui offre de meilleures conditions travail.