Ultime effort de recrutement pour rouvrir la Maison Colombe-Veilleux

La Maison est fermée depuis cet été, faute de personnel suffisant. Deux infirmières ont quitté pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) en juillet et une autre a aussi été recrutée un peu plus tard.

Il y a beaucoup de familles qui aimeraient avoir les services de la Maison, mais en ce moment, même si on met les efforts, c’est impossible. Une citation de :Pierre Hébert, président du c.a., Maison Colombe-Veilleux

La Maison Colombe-Veilleux souligne ses 30 ans en 2021. Photo : Radio-Canada

Depuis l’été, la Maison travaille d’arrache-pied à recruter du personnel, mais sans succès. Elle est aidée par le CIUSSS dans cette démarche.

Selon Pierre Hébert, le principal problème jusqu’ici était que l’organisme ne pouvait offrir les mêmes conditions que le réseau public. Le conseil d’administration vient toutefois de trouver une façon de bonifier les offres salariales. Le c.a. a accepté de majorer et d’après moi ça aura un certain impact , a mentionné le président en entrevue à l'émission C'est jamais pareil, ajoutant aussi que l’organisme était aussi aidé par des ressources externes.

La Maison Colombe-Veilleux est dédiée aux soins pour les personnes en fin de vie. Photo : Radio-Canada

La Maison Colombe-Veilleux fête son 30e anniversaire cette année. Les responsables espèrent pouvoir marquer cette étape importante en trouvant un moyen d’offrir de nouveau des soins aux personnes en fin de vie.