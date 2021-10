Tuerie du Vieux-Québec : « Elle était mon meilleur public », se souvient Jacques Fortin

La vie de Jacques Fortin a chaviré il y a un an, le soir de l'Halloween, quelques minutes après avoir partagé un dernier repas en tête-à-tête avec celle qu'il a chérie pendant presque 20 ans. L'époux de Suzanne Clermont, tuée le soir du 31 octobre 2020, dans le Vieux-Québec, est depuis engagé dans un long processus de guérison, contre vents et marées.

Quinze secondes avant, on écoutait un film à la télé et on a soupé devant la télé , se souvient Jacques Fortin, en entrevue avec Radio-Canada.

J'ai dit à Suzanne que j'allais desservir le couvert et elle m'a répondu qu'elle allait fumer une clope dehors. C'est la dernière chose qu'elle m'a dite , poursuit l'ancien animateur de radio de Québec.

Dans les instants qui ont suivi, Suzanne Clermont a croisé la route de Carl Girouard, armé d'un sabre et vêtu d'un costume médiéval. L'homme s'attaquait à des passants au hasard dans le Vieux-Québec. La femme de 61 ans n'a eu aucune chance, tout comme François Duchesne, 56 ans.

Jacques Fortin et Suzanne Clermont Photo : Radio-Canada / @Facebook / Jacques Fortin

Au moment de notre passage à l'Espace Suzanne-Clermont, sur la rue des Remparts, Jacques Fortin est entouré de plusieurs amis et voisins, venus profiter pleinement de l'arrivée de l'automne.

Donc c'est ici qu'on se voit et qu'on se rencontre , affirme le retraité, assis sur le banc érigé en mémoire de sa femme, à quelques pas du lieu où elle a tragiquement perdu la vie.

À cet endroit, Suzanne Clermont rencontrait ses amis et voisins. La tradition s'est perpétuée malgré sa disparition.

J'ai des périodes où je suis très calme, serein avec mes amis qui m’entourent ici, qu'on appelle des woizins. Ce sont plus que des woizins, ce sont de grands amis aussi.

L'Espace Suzanne-Clermont, sur la rue des Remparts (archives) Photo : Radio-Canada / Victor Pare-Dechene

Comme si c'était hier

Jacques Fortin ne s'en cache pas, la vie est comme des montagnes russes depuis un an, admet-il. Il est le premier étonné de constater la vitesse à laquelle le temps s'est écoulé depuis cette soirée fatidique.

Chaque jour, j'ai toujours un moment de grande émotion, ça surgit , raconte Jacques Fortin. Je laisse ça aller et je verse mes larmes.

J'ai eu de nombreuses séances en psychothérapie. J'ai eu énormément de support de gens que je ne connais pas et qui me disent : "On est avec vous, on pense à vous". J'ai pris conscience d'une façon tragique que la vie est tellement éphémère. Ça passe vite, la vie.

Ça ne sera plus jamais comme avant Photo : Radio-Canada

Jacques Fortin affirme qu'il est un homme nouveau depuis la disparition de l'amour de sa vie . Ces événements l'ont transformé à jamais.

Je suis tellement à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi, tellement à l'écoute des gens, tellement à l'écoute de ce que les gens me disent , explique-t-il. Je retiens tout ce que les gens me disent. Ç'a développé chez moi une forme d'altruisme plus intense.

L'idée de quitter définitivement le Vieux-Québec ne lui a par ailleurs jamais traversé l'esprit, malgré l'horreur des événements qui y ont eu lieu. La vie communautaire l'a convaincu d'y rester.

J'ai décidé d'y demeurer parce que ma vie est ici aussi. C'était l'appartement de Suzanne depuis 25 ans. Je me suis joint à elle il y a 18-19 ans. Je ne pense pas qu'elle apprécierait que je déserte son petit nid d'amour dans le Vieux-Québec, sur la rue des Remparts. Une citation de :Jacques Fortin, veuf de Suzanne Clermont

Soif de justice

Le procès de Carl Girouard, l'assaillant du Vieux-Québec, est toujours attendu. Si Jacques Fortin est bien conscient que celui-ci va raviver des souvenirs difficiles, il compte bien suivre les étapes du procès. Ne vous attendez cependant pas à le voir dans les couloirs du palais de justice de Québec, prévient-il.

Est-ce que j'ai l'esprit de vengeance? s'interroge-t-il un moment. Je n’ai pas l'esprit de vengeance. J'ai l'esprit plutôt à la justice. Que justice soit faite. Ça ne me rendra jamais Suzanne.

Ce dimanche 31 octobre, alors que la Ville de Québec se prépare à souligner le premier triste anniversaire de ce drame, Jacques Fortin sera en France pour commémorer la mort de son amoureuse.

Après réflexion, il a en fait décidé qu'il vaudrait mieux ne pas être à Québec le soir du 31 octobre. Son périple de l'autre côté de l'océan s'inscrit dans sa démarche de guérison. C'est avec la Dame de Fer, que son amoureuse affectionnait particulièrement, qu'il a prévu de passer cette soirée.

Suzanne avait un amour innommable pour la tour Eiffel. Il y a une plaque sur le frigo, une tour Eiffel, que je vais apporter avec moi. Et le soir du 31, je vais être assis en plein milieu du Champ-de-Mars face à la tour Eiffel avec sûrement une bouteille de champagne et des amis. Je vais prendre la tour Eiffel et je vais l'enfouir dans le Champ-de-Mars profondément. Une citation de :Jacques Fortin, veuf de Suzanne Clermont

Dimanche, Jacques Fortin soulignera le premier anniversaire du décès de sa conjointe Suzanne Clermont au pied de la tour Eiffel, à Paris. Photo : Nuno Lopes/Pixabay

Ça sera une façon de lui rendre hommage , laisse-t-il tomber, la voix brisée par l'émotion.

Elle était mon meilleur public. On s’entendait tellement bien ensemble. On voyageait, on rigolait, on se tapait des bouffes, à qui mieux mieux. La vie de couple heureux, sans histoire, qui se transforme en une tragique histoire.

Les deux victimes, François Duchesne et Suzanne Clermont Photo : Radio-Canada

Le dimanche 31 octobre, la Ville de Québec va procéder à l’installation d’une plaque commémorative dans le Vieux-Québec, tout près du Château Frontenac. Ainsi, les noms de Suzanne Clermont et François Duchesne resteront gravés dans la mémoire de la Ville de Québec.

Avec l’accord des familles, trois cérémonies auront lieu en simultané devant l’hôtel de ville de Québec, sur la rue des Remparts et à la place D’Armes.