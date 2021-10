Dans le cadre des élections municipales, la cheffe d’antenne du Téléjournal Mauricie-Centre-du Québec, Sophie Bernier, s’est entretenue avec des candidats de Trois-Rivières, de Shawinigan et de La Tuque. Voici un premier tour de table avec Valérie Renaud-Martin et Jean Lamarche, candidats à la course à la mairie de Trois-Rivières.