Des étudiants en soins infirmiers à l’Université Dalhousie vivent un stress financier

L’Association des soins infirmiers de l’université dit que le programme intensif ne donne pas aux étudiants un plein accès au programme de prêts et bourses. Ils reçoivent 2000 dollars de moins par an.

Lane Williams commence sa dernière année dans ce programme et il se considère chanceux d’avoir pu trouver deux emplois à temps partiel aux horaires flexibles.

Mes postes d'aide-professeur et d’assistant à la recherche m’ont sauvé la vie. Une citation de :Lane Williams, étudiant en soins infirmiers

L’étudiant, originaire de Mulgrave en Nouvelle-Écosse, admet qu’il n’est pas toujours facile de trouver le temps pour tout faire. Il confie que le niveau de stress est même très élevé.

C’est quand même moins stressant de savoir que j’ai l’argent pour payer ma voiture, mon loyer et de quoi manger, dit-il.

Ses journées sont longues admet-il, mais au moins il a les moyens de se payer ses études dans le programme accéléré du baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Dalhousie. Ce n’est pas le cas pour tous les étudiants du programme.

Stress financier généralisé

Anika Daclan est co-présidente de l'Association des soins infirmiers à l’Université Dalhousie. Son regroupement a constaté récemment que certains étudiants du programme intensif vivent dans l’insécurité alimentaire et n'ont pas toujours un endroit stable pour rester à cause du manque d’aide financière.

Ça a un impact énorme sur certains des étudiants , dit-elle. Il n’y a pas beaucoup de bourses de mérite dans le programme de soins infirmiers, ce qui fait que le fardeau des droits de scolarité retombe seulement sur les épaules de l’étudiant.

La co-présidente de l'Association des soins infirmiers à l’université Dalhousie, Anika Daclan dit que pour certains étudiants la pression financière est trop importante. Photo : Radio-Canada / Carolyn Ray

Comme le programme s'étend sur toute l’année, il y a moins d’heures de cours durant la session d'automne et d’hiver et donc les étudiants n’ont pas accès aux montants maximums pour leurs prêts et bourses. En plus, les frais universitaires ont augmenté. Et le programme intensif mise sur l'aspect pratique. Les étudiants doivent avoir accès à une voiture pour se rendre à leurs stages qui peuvent avoir lieu à Windsor ou Truro.

Alors mardi, quand le premier ministre de la province, Tim Houston, a organisé une rencontre via Zoom avec les étudiants des programmes de sciences infirmières de la Nouvelle-Écosse, les problèmes liés au stress financier ont dominé la conversation.

C’est la première fois que j’entendais parler de ce problème. Une citation de :Tim Houston , premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Le premier ministre Tim Houston s'est entretenu avec différents groupes de professionnels de la santé. Mardi dernier, il a pris part à une rencontre virtuelle avec les étudiants qui lui ont confié leurs problèmes financiers. Photo : Radio-Canada / Robert Short

La province veut aider

Tim Houston a été surpris d’entendre parler de la situation, mais il a dit qu’aucun étudiant ne devrait être désavantagé financièrement à cause de la structure du programme d'étude qu'il a choisi.

Nous allons jeter un coup d'œil sur le problème et voir ce qu’on peut faire , affirme le premier ministre.

Il indique qu’il a bien l’intention d’agir pour démontrer aux étudiants dans les domaines de la santé que la Nouvelle-Écosse a vraiment besoin d’eux. Des paroles jugées encourageantes, mais Lane Williams et les autres espèrent que des changements concrets auront lieu rapidement.

Déjà le ministère de l’Enseignement supérieur se dit ouvert à réviser le programme de prêts. Les étudiants ont aussi l'appui de la présidente du Syndicat des infirmiers et infirmières de la Nouvelle-Écosse. Janet Hazelton demande au gouvernement de faire tout ce qu’il peut pour aider les étudiants dans le domaine parce que le manque de personnel en soins infirmiers dans les hôpitaux est déjà difficile à gérer.

Lane Williams se demande s’il pourra tenir dans ces conditions jusqu’à la fin de l’année.