Entrée libre : l’Halloween à toutes les sauces

ENTRÉE LIBRE /Alors que les petits monstres, superhéros et autres princesses s'apprêtent à prendre d'assaut les rues de la capitale, une abondance d'activités culturelles s'offre à la population à l'occasion de l'Halloween. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous proposent leurs suggestions culturelles.

Brain Freeze, au cinéma

Brain Freeze, de Julien Knafo Photo : Lou Scamble

Les amateurs de films de zombies pourront découvrir le film québécois Brain Freeze, qui prend l’affiche, en fin de semaine. Cette comédie d’horreur, de Julien Knafo, nous transporte sur l’Île-aux-Paons, alors qu’une source de contamination infecte ses résidents qui se transforment en mutants. Roy Dupuis, Anne-Élisabeth Bossé et Marianne Fortier jouent dans ce film pour lequel l’artiste hip-hop Webster signe la chanson-thème, intitulée BRNFRZ. Bon cinéma!

Valérie Cloutier

Monstre au Musée de la Civilisation

Le jeu vidéo «Super microbiote» qu'on peut voir dans l'exposition «Ô merde!». Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Grave situation au Musée de la civilisation en cette fin de semaine de l'Halloween! Celui qu’on appelle le Monstre des égouts se cache dans l’exposition Ô merde! Heureusement, il a laissé des indices un peu partout dans l’exposition. Une récompense est prévue pour les familles qui aideront à résoudre ce mystère.

D’une durée de 60 à 90 minutes. Réservation nécessaire.

Tanya Beaumont

Vieux-Québec, incroyables histoires!

À l’aide de votre téléphone intelligent, trouvez les vignettes de jeu dissimulées dans des lieux surprenants. Photo : Radio-Canada

L'îlot des Palais vous invite à un tout nouveau parcours qui comprend une dizaine de lieux dans le Vieux-Québec. À l’aide d’une carte du Vieux-Québec visible de votre téléphone intelligent, trouvez les vignettes de jeu dissimulées dans des lieux surprenants du Vieux-Québec et répondez au quiz sur les histoires incroyables. Le bourreau avait-il le droit d'être amoureux? Quel animal a donné son nom à la rue des Grisons? Le jeu met en lumière des histoires humaines et des secrets souvent non écrits dans l’histoire officielle de la ville.

Inscriptions et informations : ilotdespalais.ca (Nouvelle fenêtre)

Patricia Tadros

Marché de l’étrange

Le Grand Marché de Québec vous convie à son premier Marché de l'étrange les 30 et 31 octobre. Photo : Grand Marché de Québec

Le bizarre, l’inexplicable et le surnaturel ont la cote, en octobre. À l’occasion du week-end de l’Halloween, le Grand Marché de Québec vous convie à son tout premier Marché de l’étrange. Insectes comestibles, service de voyance, savons artisanaux dignes des potions de Dumbledore et amulettes diverses font partie des curiosités qui vous attendent le temps d’une fin de semaine. Le service d’animation ludique Sociojeux sera également sur place pour faire jouer petits et grands.

Les samedi 30 et dimanche 31 octobre. Pour information, visiter la page Facebook de l’événement (Nouvelle fenêtre) .

Jean-François Blanchet