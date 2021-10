Les snowbirds réclament la fin des tests PCR pour les voyageurs canadiens vaccinés

Des « snowbirds », agents de voyage et groupes représentant des personnes âgées demandent au gouvernement fédéral de mettre fin à l'obligation de présenter un test moléculaire préalable à l’entrée pour les voyageurs canadiens vaccinés.

Les États-Unis s'apprêtent à rouvrir leurs frontières terrestres avec le Canada et le Mexique pour des voyages non essentiels le 8 novembre.

Alors que plusieurs voyageurs migrateurs se préparent à partir vers le Sud pour l'hiver, des groupes, dont l’Association canadienne des Snowbirds, demandent de mettre fin à l'exigence du test moléculaire préalable à l’entrée pour garantir que les voyages soient abordables et accessibles pour tous.

Environ 600 000 Canadiens souhaitent passer tout l'hiver dans le Sud cette année , selon le directeur général de l'Association canadienne des Snowbirds, Michael MacKenzie.

Mais pour rentrer au pays, les voyageurs doivent montrer le résultat d’un test moléculaire préalable à l’entrée, même s’ils sont entièrement vaccinés, ainsi qu’une preuve de vaccination, ce qui représente un fardeau supplémentaire pour plusieurs.

Le test PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase peut coûter plus de 200 dollars par personne. C'est cher, en particulier pour les personnes âgées qui commencent à se diriger vers le sud pour l'hiver , explique M. MacKenzie.

Le gouvernement continue d'imposer des fardeaux inutiles aux voyageurs , selon M. MacKenzie. Certains retraités ont des revenus insuffisants pour payer ces sommes , ajoute-t-il.

Avec l'exigence continue d'un test PCR, les voyages sont devenus hors de portée pour nos membres, dont plusieurs sont des retraités avec un revenu fixe ou limité. Une citation de :Michael MacKenzie, directeur général, Association canadienne des Snowbirds

En règle générale, un million de Canadiens passent plus d'une semaine par an en vacances aux États-Unis , affirme Michael MacKenzie.

Il estime qu'environ 600 000 Canadiens restent 6 mois aux États-Unis chaque année pour éviter le temps froid.

Avec la réouverture de la frontière prévue le 8 novembre à ceux adéquatement vaccinés, la majorité des touristes hivernants devrait vouloir s'y rendre, selon lui.

Je l'entends chaque jour, les Canadiens entièrement vaccinés sont prêts à voyager. Il y a une grande demande , note la présidente de l'Association canadienne des agences de voyages (ACTA), Wendy Paradis.

Les questions sur les voyages et les réservations se multiplient. Les aînés sont prêts à échapper à l'hiver canadien pendant un certain temps et les familles planifient leurs prochaines vacances , ajoute-t-elle.

Exiger des tests avant le départ et à l'arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés n'est plus nécessaire et doit être supprimé. Une citation de :Wendy Paradis, présidente, Association canadienne des agences de voyages

Il existe encore de nombreux obstacles qui continuent de rendre les déplacements très difficiles pour l'aîné canadien moyen, selon Mme Paradis.

Les États-Unis, eux, n'exigent pour le moment qu'un test de dépistage si le voyage se fait par avion, mais les autorités américaines doivent encore fournir des informations sur les exigences aux frontières terrestres.

Conséquences sur le tourisme

Il ne faut pas oublier qu'avant la pandémie, les aînés représentaient 35 % des voyages internationaux, sans compter les voyages aux États-Unis , souligne l'agente de voyages Lorraine Simpson.

Je vois de plus en plus d'annulations de voyages , ajoute-t-elle.

Pendant la pandémie, nous avons constaté une réduction de 70 % des déplacements des snowbirds , confirme Michael MacKenzie. La plupart d'entre eux conduisent pour se rendre aux États-Unis , explique le directeur général de l'Association canadienne des Snowbirds.

Plusieurs sont restés à la maison pendant deux ans et ont été isolés socialement. Maintenant qu'ils sont vaccinés, on ne peut pas les empêcher de reprendre leur vie , lance pour sa part Jana Ray, la directrice des opérations de CanAge, un groupe pour les droits des aînés.

Les politiques désuètes du gouvernement fédéral compliquent la tâche , raconte l'agente de voyages.

En raison de ces obstacles tels que le test PCR avant l'entrée et le manque de communication claire de la part du gouvernement, de nombreuses personnes âgées choisissent simplement de rester à la maison , affirme Lorraine Simpson.

Cette mesure a un impact direct sur le nombre de réservations, selon elle.

Une motion au conseil municipal de Windsor

À Windsor, le conseiller municipal Gary Kaschak demande aussi au gouvernement fédéral de supprimer cette exigence de test de dépistage de la COVID-19 dans les 72 heures précédant l'arrivée à la frontière.

Il présentera une motion en ce sens au conseil municipal de Windsor lundi.

Les communautés de Windsor et Détroit sont interreliées à plusieurs niveaux , dit-il.

Beaucoup de gens traversent la frontière quotidiennement pour se rendre au travail, étudier ou encore pour assister à des événements familiaux ou sportifs , explique M. Kaschak qui vit à Windsor depuis toujours.

En temps normal, un vendredi soir, environ 10 000 personnes peuvent traverser la frontière Windsor-Détroit , ajoute-t-il.

Les résidents des villes frontalières se sentent coincés, selon lui. Le conseiller municipal ne comprend pas pourquoi cette mesure, qui sépare de nombreuses familles, reste en place.

Les résidents de Windsor ont hâte de reprendre les excursions transfrontalières d'une journée pour faire du magasinage, aller au restaurant, assister aux mariages et aux anniversaires , indique Gary Kaschak.

Si le gouvernement fédéral n'est pas prêt à éliminer l'obligation de montrer un test PCR à l'entrée au pays, le conseiller municipal voudrait que ces tests soient gratuits ou que des tests rapides soient offerts.

