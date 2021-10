Émissions de CO2 : des organismes dénoncent un passe-droit à l’industrie forestière

Le Canada sous-estime les émissions totales de dioxyde de carbone (CO2) de son secteur forestier de plus de 80 millions de tonnes par année, compromettant ainsi l’atteinte de ses engagements internationaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, selon un rapport dévoilé jeudi par quatre organismes environnementaux.

Pour arriver à ce chiffre, ce que le rapport documente, c’est que le Canada utilise une approche comptable déséquilibrée, biaisée , résume Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, l'un des organismes qui ont participé à la production du rapport, avec Environmental Defence Canada, Nature Canada et l’ONG américaine Natural Resources Defense Council.

[Le Canada] fait fi des émissions des feux de forêt, par exemple, mais calcule le stockage naturel de carbone dû à la croissance des arbres. Quand le Canada exclut les émissions pour les incendies majeurs, il ne peut pas prendre le crédit pour le stockage (naturel). On ne peut pas faire l'un sans faire l’autre , explique Mme Simard, notant que cette pratique est en contradiction avec les directives émises par les Nations unies en matière de comptabilisation des émissions de carbone dans le secteur forestier.

Selon les données rendues publiques par le gouvernement fédéral, l’exploitation forestière produit environ 140 mégatonnes de CO2 annuellement.

Nous espérons que ce rapport conduira à une comptabilisation plus précise , a renchéri Michael Polanyi, responsable de la campagne pour les solutions climatiques naturelles à Nature Canada, en entrevue à CBC. Nous pensons qu'il existe des biais et des erreurs majeures dans la manière dont elles sont actuellement signalées.

Outre cette méthode comptable déséquilibrée qui fausse le portrait des émissions, le rapport identifie plusieurs autres façons dont le gouvernement du Canada accorde à l’industrie forestière un passe-droit en ce qui concerne ses émissions de carbone :

Définir de manière trop large ce qu'est une forêt aménagée au regard des directives internationales, permettant à Ressources naturelles Canada d'inclure dans ses calculs le stockage de carbone par des forêts primaires, jamais exploitées par l'homme, sans toutefois inclure les émissions dues aux événements naturels qui s'y déroulent;

au regard des directives internationales, permettant à Ressources naturelles Canada d'inclure dans ses calculs le stockage de carbone par des forêts primaires, jamais exploitées par l'homme, sans toutefois inclure les émissions dues aux événements naturels qui s'y déroulent; Omettre de comptabiliser les émissions de carbone liées aux chemins forestiers et aux lignes sismiques;

Adopter un niveau de référence « arbitraire » et « trop généreux » – basé sur les projections d'émissions prévues en 2030 plutôt que sur celles produites en 2005, comme le Canada l'exige pourtant pour tous les autres secteurs d'activités économiques – afin d'établir les cibles de réductions des gaz à effet de serre (GES) de l'industrie forestière;

Exclure une portion des activités forestières de la tarification du carbone, ce qui permet à l'industrie d'éviter le prix réel de ses émissions;

Confier à Ressources naturelles Canada la comptabilisation des émissions de carbone de l'industrie, alors que le ministère est aussi chargé de promouvoir et de soutenir l'industrie et les entreprises forestières.

Protéger un allié incontournable

Pour la directrice générale de Nature Québec, la position en apparence généreuse du gouvernement canadien envers l'industrie forestière semble surtout relever de la méconnaissance. On pense qu’il y a une incompréhension du rôle que les forêts jouent dans la captation et le stockage du carbone et surtout du rôle des forêts matures. Il y a vraiment une mauvaise compréhension de la science , estime Alice-Anne Simard.

Elle rappelle que les forêts primaires, soit celles qui ne présentent aucune trace d’activité humaine, sont reconnues pour être beaucoup plus efficaces que les forêts secondaires, qui ont repoussé après avoir été exploitées, pour capter et stocker de grandes quantités de CO2, d'où l'urgence de les protéger.

Ce qu’on souhaiterait, c'est de pouvoir utiliser les fonds générés par une meilleure tarification du carbone dans l'industrie, pour financer la protection et la restauration des forêts, sachant qu’au Canada, notre forêt boréale représente 25 % des forêts intactes dans le monde , ajoute-t-elle, estimant qu'il s'agit d'un allié incontournable dans la lutte contre les changements climatiques.

Mais dans les faits, le Canada subventionne la destruction des forêts primaires , estime Mme Simard.

Même son de cloche du côté de Jennifer Skene, du Natural Resources Defense Council.

La forêt boréale canadienne stocke plus de carbone par acre que tout autre écosystème terrestre, ce qui la rend absolument essentielle à la lutte contre les changements climatiques. Une citation de :Jennifer Skene, Natural Resources Defense Council

Cela signifie que la façon dont le Canada considère ses forêts et évalue les émissions de carbone de l'industrie forestière est absolument vitale concernant sa capacité à faire face à la crise climatique , explique Mme Skene.

Rappelons que le Canada s'est engagé à réduire d'ici 2030 de 40 à 45 % ses émissions de GES par rapport au niveau de 2005. Or, selon le rapport, le portrait sous-estimé des émissions de carbone dans l'industrie forestière risque de compromettre cette cible, la ramenant plutôt à une réduction allant de 37 à 42 %.

Une méthodologie estimée à l'échelle mondiale , soutient l'industrie

L'Association des produits forestiers du Canada défend quant à elle la méthodologie utilisée par Ressources naturelles Canada pour calculer l'empreinte carbone de l'industrie, de même que sa capacité à jouer un rôle de premier plan pour aider le Canada à réduire ses émissions de GES.

Je suis déçue [par le rapport] sachant que le modèle utilisé par le Canada pour comptabiliser le carbone forestier est très estimé à l'échelle mondiale , affirme Kate Lindsay, première vice-présidente de l'Association, où elle travaille spécifiquement sur l'environnement et les changements climatiques.

Le modèle canadien a été accepté par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et il est maintenant adopté dans 25 autres pays , soutient Mme Lindsay, en entrevue à CBC, soulignant que le Canada suit les lignes directrices établies au fil d'années de négociations internationales en la matière.

D'autres pays, comme l'Australie, utilisent des méthodologies similaires pour calculer les émissions de leur secteur forestier.

Selon elle, l'industrie forestière joue un rôle crucial pour permettre au Canada d'atteindre sa cible de zéro émission nette de gaz à effet de serre, notamment par la création de produits en bois durables et le remplacement de matériaux qui génèrent de grandes quantités de carbone, comme l'acier et le béton, par du bois.

Alice-Anne Simard de Nature Québec est d'accord avec le fait que ce type d'activités permet à l'industrie d'être un acteur positif dans la réduction des GES, mais affirme que cette dernière n'y est pas incitée présentement. Comme elle ne paie pas de prix sur la transformation ou la combustion du bois, il n’y a pas d’incitatifs économiques à ce qu'elle se tourne justement vers des produits durables.

Avec la collaboration d'Inayat Singh et Alice Hopton, CBC