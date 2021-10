L’ancienne banquière Line Rivard est nommée déléguée générale du Québec à Londres

Mme Rivard succédera à Pierre Gabriel Côté qui n'était en poste que depuis le 27 juillet 2019, mais qui a annoncé son départ en juin dernier.

Line Rivard a passé 20 ans chez BMO Marché capitaux, où elle a été directrice générale au Service aux Sociétés pendant plus de 10 ans avant de faire le saut à la Banque du Canada comme conseillère spéciale du gouverneur jusqu'en 2015.

Elle est membre du conseil d'administration de Metro Inc. depuis 2014 et siège depuis 2010 au conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge, une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Mme Rivard est titulaire d'une maîtrise en Administration des affaires (MBA) de l'Université Concordia. Elle a également complété un programme de perfectionnement des administrateurs de l'Université McGill et du Rotman School of Management, indique sa biographie.

Line Rivard amorcera ses nouvelles fonctions de déléguée générale du Québec à Londres le 22 novembre prochain.