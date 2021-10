De la fumée annule la première distribution d’électricité pour Éoliennes Belle-Rivière

C'est ce qu'a confirmé vers 21 h 30 le directeur général de la Coopérative Val-Éo, Jean Lavoie.

Jeudi, pour la première fois, une éolienne allait fournir de l'électricité à Hydro-Québec, après une synchronisation avec le réseau.

Cette opération va être remise à plus tard , a mentionné Jean Lavoie.

Selon le chef de caserne de Saint-Gédéon, Éric Corriveau, 25 pompiers ont participé à l'intervention, qui était terminée à 22 h. C'est un transformateur qui a surchauffé à l'intérieur du bâtiment. On a ouvert les portes et on a refroidi le transformateur. C'était juste de la fumée , a-t-il raconté.

C'est un système d'alarme qui s'est déclenché. Une personne a alors été alertée et elle a coupé l'alimentation électrique pour protéger les équipements.

L'installation des six éoliennes a été réalisée cet été pour une mise en service prévue pour octobre. Le projet total est évalué à 70 M$.

Jusque-là, la sous-station électrique servait à acheminer de l'électricité vers les éoliennes.

Ça aurait été le début, mais pas le début officiel , a continué Jean Lavoie en précisant qu'il était prévu qu'il se fasse lorsque les six éoliennes seront fonctionnelles.

Selon le sergent Louis-Philippe Bibeau, de la Sûreté du Québec, l'appel est entré vers 20 h 40.

Des problèmes techniques avaient été constatés dans la première éolienne dernièrement. C'est une fonction qui sert à ajuster l'angle des pales qui causait problème, mais il avait été résolu.

Elle tournait depuis la nuit de mardi à mercredi pour tester le fonctionnement intérieur. Elle était prête à embarquer demain , a poursuivi le directeur général.

Ce dernier s'attendait à avoir plus de détails sur l'étendue des dégâts plus tard en soirée.