La cheffe libérale forcée d’intervenir pour ramener le calme dans ses rangs

Les critiques de la députée libérale Marie Montpetit sur les réseaux sociaux à l'endroit de son collègue Gaétan Barrette n'ont pas bien passé. La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a dû intervenir pour rappeler à l’ordre ses élus et les ramener à de meilleurs sentiments.

Elle a mis les points sur les "i", le respect est une valeur fondamentale, il n’y aura aucun passe-droit , a indiqué son attaché de presse.

La députée de la circonscription de Maurice-Richard ne sera pas suspendue et ne subira pas de sanction majeure, mais le whip du PLQParti libéral du Québec la rencontrera jeudi.

Marie Montpetit avait enjoint plus tôt son collègue Gaétan Barrette à changer de ton envers les professionnels de la santé.

Celle qui agit comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé faisait référence à une publication sur Twitter de M. Barrette critiquant Louis Godin, président-directeur général de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Ce gazouillis, a-t-elle écrit, est aussi peu productif que l'attitude autoritaire et les menaces [du premier ministre] François Legault .

La veille, M. Barrette, député de La Pinière a décoché une flèche à l’endroit de du Dr Godin disant qu’il prononce [lors de ses entrevues] les mêmes mots qu'en 2015 .