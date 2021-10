La province et l’Université de l’Alberta veulent faire radier des allégations de l'ACFA

Mercredi à Calgary, la cour a entendu une motion en radiation dans le cadre du procès intenté par l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) contre le gouvernement provincial et l'Université de l'Alberta afin d'assurer le financement du Campus Saint-Jean.

L’audience de la motion est entendue par la juge April Grosse et doit se poursuivre vendredi. Le gouvernement provincial et l’Université de l’Alberta affirment que certaines des allégations de l'ACFA sont vouées à l'échec et ne devraient pas faire l’objet d’un procès , explique l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta dans un communiqué.

Dans son recours en justice, l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta allègue que le sous-financement chronique du Campus Saint-Jean viole l’Entente de 1976, l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que le principe constitutionnel de la protection des droits des minorités.

L’avocat Francis Plourde représente l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta pour ce recours judiciaire lancé en août 2020. L’avocat Joël Michaud a défendu la position de l’Université de l’Alberta et l’avocate Teresa Haykowsky la position de la province.