La sœur de l’homme blessé par la GRC à Thompson demande aux témoins de se manifester

La famille d’un Autochtone touché par le tir d'un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Thompson , plus tôt cette semaine, invite les témoins de l’événement à se manifester. Elle souhaite également qu’il y ait des sanctions contre le policier.

Aujourd’hui, votre voix compte. Nous ne pouvons pas rester silencieux, sinon nos proches continueront d’être maltraités par la violence systémique contre les Autochtones , a lancé Kikiwani Mikisew Iskwew, la sœur de l’homme blassé par balle, lors d’une conférence de presse, mercredi après-midi.

L’événement médiatique était organisé par l’organisme autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO).

Mme Iskwew a confié que son frère, un homme âgé de 30 ans, était de bonne humeur lorsqu’elle lui a parlé pour la dernière fois, à l’hôpital où il se trouve dans un état stable.

Dans un communiqué, MKOManitoba Keewatinowi Okimakanak indique qu'il a dû subir une intervention chirurgicale de quatre heures après son admission à l'hôpital. Il est en douleur, a de la difficulté à respirer et il reçoit de l'oxygène , précise l'oganisme.

Lundi, vers 14 h 45, un agent qui devait remettre des documents juridiques dans une maison de cette ville du nord du Manitoba, y a rencontré un homme qui aurait été armé d’un couteau, a indiqué la GRCGendarmerie royale du Canada dans un communiqué publié après l'incident.

L’agent a tiré sur l’homme, qui a été transporté à l’hôpital de Thompson, grièvement blessé.

Le 25 octobre 2021, un policier de la GRC a tiré sur un homme à Thompson, dans le nord du Manitoba. Celui-ci, qui était armé d'un couteau selon la police, a été grièvement blessé. Photo : Gracieuseté

La scène a été filmée par un témoin et a été diffusée sur les médias sociaux, ce qui a soulevé des questions de la part de plusieurs organisations des Premières Nations sur l’usage de la force dans cette situation.

Mme Iskwew et sa famille estiment que l’agent aurait pu utiliser des stratégies d’intervention non violentes pour désamorcer la situation avec son frère, qui, ajoute-t-elle, est aussi un fils, un oncle et le père de cinq enfants.

Après avoir visionné la vidéo, Mme Iskwew et sa famille croient que son frère ne portait pas de couteau.

L’Unité d’enquête indépendante du Manitoba, qui a pour mandat d’enquêter sur les blessures causées par les tirs de la police, a ouvert une enquête.

Elle demande aux témoins ou à toute personne ayant des informations ou une vidéo qui pourraient l’aider dans son enquête de la contacter au 1-844-667-6060.