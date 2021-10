Ottawa appelé à l’aide pour les ressortissants haïtiens

La Concertation haïtienne pour les migrants (CHPM) s’adresse directement au nouveau ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, lui formulant des demandes précises, dont la suspension immédiate de tout renvoi d’Haïtiens qui arriveraient comme migrants à la frontière.

Le regroupement veut la régularisation du statut de ceux qui vivent déjà au Canada sans papiers et sans permis de travail.

Le regroupement demande aussi à Ottawa de permettre la réunification des familles et la prise en charge des Haïtiens coincés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Il implore le gouvernement fédéral d’accélérer le traitement des dossiers des personnes acceptées comme résidents permanents, mais qui attendent depuis plus de deux ans leurs visas afin d'entrer au pays.

La CHPMConcertation haïtienne pour les migrants se dit très inquiète de la situation qui prévaut en Haïti. Elle s’est particulièrement dégradée dans les derniers mois, notamment après l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet et le tremblement de terre du 14 août dernier qui a fait plus de 2000 morts.

Ces malheurs viennent s’ajouter à la recrudescence de la violence. Des groupes armés multiplient les enlèvements dans ce pays, suscitant l’inquiétude de la diaspora haïtienne à Montréal.

Ghislaine Formande Beauséjour, qui vit au Canada depuis cinq ans et dont les deux filles habitent toujours en Haïti, dit craindre le pire pour ses enfants. Elle a peur qu’elles soient enlevées ou violées. Elle les veut auprès d’elle.

Marjorie Villefranche, directrice générale, Maison d’Haïti. Photo : Radio-Canada

En entrevue à RDI, Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d’Haïti, reproche au gouvernement fédéral la tiédeur de sa réaction .

Est-ce possible de voir tous ces gens sous les ponts en train de vivre des situations extrêmement difficiles et il n’y a pas eu un seul pays qui a levé le petit doigt pour dire : "je vais en accueillir quelques-uns"? Une citation de :Marjorie Villefranche, directrice générale, Maison d’Haïti

La réponse du gouvernement canadien est venue du bureau du nouveau ministre de l’Immigration.

Tout en se disant préoccupé par la situation de ces Haïtiens, il rappelle qu’il existe déjà des programmes dans ce sens. Ils sont accessibles aux Haïtiens admissibles, y compris les possibilités de réunification familiale par le biais du parrainage familial [époux et conjoints de fait, parents et grands-parents et enfants à charge] ainsi que de manière temporaire avec, par exemple, le super visa pour les parents et grands-parents .

La CHPMConcertation haïtienne pour les migrants s’est également adressée au premier ministre du Québec, François Legault. Elle pense que la province a aussi son rôle à jouer compte tenu de ses pouvoirs dans la sélection des immigrants.