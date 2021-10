Vaccination des fonctionnaires : pas de report de la date butoir, dit Mona Fortier

Non , a répondu la ministre, mercredi, lorsqu’elle a été appelée à dire si elle considérait cette option, en entrevue à l’émission Sur le vif.

Depuis l’élection et même avant, on avait déjà annoncé que la vaccination serait obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qu’on a appris il y a quelques jours , a-t-elle dit.

Le gouvernement du Québec a, de son côté, déjà repoussé la date limite pour que les travailleurs de la santé de la province soient vaccinés obligatoirement. Cette échéance, d’abord fixée au 15 octobre, a été reportée au 15 novembre et pourrait l’être à nouveau pour éviter un manque criant de personnel.

Du côté d’Ottawa, la politique d’obligation vaccinale des fonctionnaires fédéraux donne aux employés jusqu’à vendredi pour qu’ils remplissent une déclaration de statut vaccinal.

Ceux qui n'auront pas été vaccinés contre la COVID-19 seront placés en congé sans solde à compter du 15 novembre. Ceux qui n’auront reçu qu’une seule dose de vaccin contre la COVID-19 à la date butoir auront 10 semaines de grâce pour en obtenir une seconde.

On a mis la date butoir du 29 octobre et on poursuit avec ce plan , a ajouté Mona Fortier, mercredi, au lendemain de son assermentation comme nouvelle présidente du Conseil du Trésor.

Au moment du dévoilement de la politique de vaccination obligatoire par le gouvernement Trudeau, début octobre, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) avait jugé le délai fixé « très court ».

Le vice-président national du syndicat, Stéphane Aubry, avait dit craindre que des employés qui peuvent être exemptés en raison d’un problème médical, par exemple, puissent manquer de temps pour prouver le bien-fondé de leur motif.

Par ailleurs, il reste à voir quel pourcentage de fonctionnaires auront répondu qu’ils sont doublement vaccinés et quelle proportion, a contrario, auront répondu par la négative. Ces informations n’ont pas encore été divulguées par Ottawa.

Interrogée à savoir quel est le plan pour remplacer les employés qui tomberont en congé sans solde, Mme Fortier a dit attendre d’avoir un portrait plus complet de la situation.