Des élus nord-côtiers déplorent la décision de couper le nombre de médecins de famille

La Côte-Nord ne compte que 136 médecins de famille selon les données du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Actuellement, ce sont 6571 Nord-Côtiers qui sont sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille, ce que déplore le député de René-Lévesque pour le Parti québécois, Martin Ouellet.

Ça ne m'a absolument pas satisfait, ça m'a surpris d'ailleurs d'entendre le premier ministre, avec le ministre de la Santé, dire lors d'une réunion qu'ils ont décidé de réattribuer les places des médecins un peu partout sur le territoire. C’est tout à fait aberrant pour une Côte-Nord qui s'attendait à avoir plus de médecins et qui, par une décision politique, en aura moins , indique M. Ouellet.

Le député péquiste Martin Ouellet, à l'Assemblée nationale. (archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Rousselle

La députée de Duplessis pour le Parti québécois, Lorraine Richard, croit que le gouvernement Legault devrait davantage prendre en compte les spécificités de la Côte-Nord, notamment lorsqu'il est question de soins en région éloignée.

On a un territoire avec des spécificités qui nous sont propres. Je vous donne un exemple. Si on devait dire, on ne dessert pas Anticosti parce qu'il n'y a pas de monde là, et bien, elle n'existerait pas , indique Mme Richard.

La députée de Duplessis, Lorraine Richard. (archives) Photo : Radio-Canada

Questionné à l'Assemblée nationale mardi, le premier ministre François Legault a expliqué que le ministère de la Santé et des Services sociaux travaille sur un projet de loi pour réduire le nombre de personnes sur les listes d'attente.

Son gouvernement a une liste de médecins qui ne répondent pas au quota de prise en charge de patients et auprès de qui le gouvernement voudrait intervenir. François Legault souhaite qu’un projet de loi en ce sens soit déposé prochainement.

Il y a une minorité de médecins de famille qui ne font pas un bon travail. Et actuellement, ce n’est pas clair juridiquement si on peut donner ces noms-là aux PDGprésident-directeur général des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et des CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pour rencontrer les médecins de famille et on ne pense pas que c’est en négociant avec le syndicat qu’on va y arriver , indique le premier ministre.

Selon Martin Ouellet, la solution n’est pas d’augmenter le nombre de patients par médecin de famille, mais de mettre à profit d’autres professionnels, comme des infirmières, pour la prise en charge de patient.

Avec les informations de Camille Lacroix