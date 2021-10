Les enfants de 5 à 11 ans de la région tous vaccinés avant Noël, prévoit le CIUSSS MCQ

La vaccination des 5 à 11 ans pourrait débuter dès le 7 ou le 14 novembre en Mauricie et au Centre-du-Québec. Et, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) fait le pari ambitieux que l’opération sera complétée avant le 25 décembre prochain.

Aucun vaccin n’a encore été homologué par Santé Canada pour ce groupe, mais la direction régionale de la santé publique s’attend à obtenir son feu vert de façon imminente.

Le président-directeur général adjoint du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Gilles Hudon précise que cette campagne de vaccination majeure touchera 200 écoles primaires de la région. Donc, c’est un défi logistique très important , mentionne-t-il.

Un modèle de vaccination hybride fait partie des plans du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec . On va se présenter, oui, dans les écoles. Il est possible aussi qu’on invite certaines écoles plus populeuses à venir dans nos sites de vaccination, notamment à Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville et Shawinigan, parce qu’encore une fois, on a un enjeu de main-d’œuvre important, nos « vaccinateurs , qu’on appelle », poursuit Gilles Hudon.

Il explique qu’il faudra déployer des moyens ingénieux pour respecter l’échéancier du 25 décembre, parce qu’en parallèle, la troisième dose de vaccin continue d’être administrée chez les personnes âgées. Les résidents de CHSLD, en RPA, dans les ressources intermédiaires et dans les ressources familiales représentent 15 000 personnes à vacciner en même temps que les enfants fréquentant l’école primaire.

Avec les informations de Jacob Côté