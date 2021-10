Les jeux de Sega Genesis et N64 de Nintendo Switch Online truffés de bogues

Il faut déjà débourser annuellement 25 $ pour souscrire l’abonnement individuel Nintendo Switch Online et 45 $ pour l’abonnement familial, qui comprend aussi des jeux de la console Super Nintendo.

Le géant nippon a créé la surprise en détaillant la nouvelle formule d’abonnement avec les jeux Sega Genesis et N64 pour 40 $ supplémentaires, ou 55 $ de plus pour la version familiale.

À ce prix, les joueurs et joueuses s’attendaient à une qualité d’émulation irréprochable. Pourtant, des fans ne manquent pas de signaler leur déception depuis lundi soir sur les réseaux sociaux.

De nombreux problèmes signalés

Le spécialiste des courses rapides (speedrunner) Zfg1 a mis le feu aux poudres en publiant mardi des images comparant le Temple de l’eau de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur trois consoles différentes, soit la N64, la Wii U et la Switch.

Cette dernière console, bien qu’avec une image moins pixelisée, n’affiche que peu de brouillard en comparaison avec la même scène du jeu sur la N64. La texture de l’eau est aussi bien différente d’une console à l’autre, celle de la Switch étant la moins raffinée.

Selon le site spécialisé The Verge, le producteur du jeu, Jon Riesenbach, a répliqué sur Twitter que l’image sans brouillard reflète davantage la version originale japonaise d’Ocarina of Time. Il a ensuite supprimé son gazouillis après que Zfg1 a confirmé que ses captures d’écran étaient pourtant bel et bien tirées de cette version.

D’autres internautes ont aussi signalé sur différents forums, dont ResetEra et Reddit, des retards dans les sons, des problèmes de textures, des fréquences d’images déficientes ainsi que des délais dans l'exécution de mouvements commandés.

Nintendo n’a pas encore répondu aux critiques. Les nostalgiques peuvent toujours se replier sur l’offre d'entreprises comme Analogue, qui permet de jouer à des jeux classiques sur des écrans modernes.