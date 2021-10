Le présumé néonazi Patrik Mathews sera fixé sur son sort par le tribunal jeudi matin

Patrik Mathews s'était enfui aux États-Unis au cours de l'été de 2019, après que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) eut fouillé sa résidence à la suite d'allégations voulant qu'il soit membre du groupe néonazi The Base.

En juin dernier, Patrik Mathews et le vétéran de l'armée américaine Brian Mark Lemley fils ont tous deux plaidé coupables à des accusations relatives aux armes à feu dans le cadre d'un complot visant à déclencher par la violence une guerre raciale aux États-Unis.

Brian Mark Lemley, un vétéran de l'armée américaine qui a servi en Irak, a également plaidé coupable à d'autres chefs d'accusation, notamment ceux de transport illégal d'une arme à feu et d'entrave à la justice.

Patrik Mathews a été arrêté au Delaware en janvier 2020. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Bien que Patrick Mathews et son coaccusé ne soient pas inculpés pour terrorisme, un juge du Maryland a accepté, cette semaine, de renforcer les chefs d'accusation qui pèsent contre eux par la notion de terrorisme, ce qui permet d’augmenter la peine qu'ils encourent.

L'audience de détermination de la peine, présidée par le juge Theodore Chuang, commence à 10 h 30, heure centrale.

Rappel des événements

Patrik Mathews a été publiquement identifié comme un recruteur du groupe néonazi The Base au cours de l’été 2019, à la suite d’une enquête du journaliste du Winnipeg Free Press, Ryan Thorpe.

Le groupe se décrit comme une organisation de nationalistes blancs et de survivalistes. Il est présent surtout aux États-Unis, mais tente de s'implanter au Canada.

En août 2019, après une perquisition menée par la GRCGendarmerie royale du Canada à son domicile à Beauséjour, Patrik Mathews a disparu pour réapparaître aux États-Unis.

La police avait trouvé, dans une poubelle, une liste manuscrite de tueries de masse avec des détails portant sur l’année, le nombre de morts et si le tueur prenait ou non des médicaments.

Capture d'écran d'une vidéo de propagande de The Base. Photo : Capture d'écran - District court of Maryland

Patrik Mathews a disparu pendant plusieurs mois, jusqu'à son arrestation en janvier 2020 dans le Delaware.

Des documents de la cour ont révélé que le FBIFederal Bureau of Investigation a mené une opération clandestine à partir de juillet 2019. Un agent d'infiltration a passé un entretien en ligne pour être admis au sein de The Base.

L'enquête a révélé que Patrik Mathews, Brian Lemley ainsi que d'autres membres du groupe ont organisé des camps d'entraînement paramilitaires en Georgie en septembre et en octobre.

À la fin des camps, les membres ont posé pour des photos, portant des équipements tactiques et des cagoules qui ont ensuite été utilisées dans la propagande de The Base.

En décembre de la même année, des agents du FBIFederal Bureau of Investigation ont obtenu des ordonnances du tribunal qui les autorisaient à installer une caméra en circuit fermé et un microphone dans l'appartement du Delaware où vivaient Patrik Mathews et Brian Lemley.

Les caméras ont capté des images des deux hommes en train de discuter de leurs plans pour attaquer un rassemblement en Virginie et pour orchestrer le meurtre d'un policier et du président de la Chambre des représentants de l'État de la Virginie.

Une vidéo déposée en preuve au procès de Patrik Mathews le montre portant un masque à gaz pour modifier sa voix. Photo : document du procureur américain

D’autres vidéos parlent de tuer des gens pour le bien du mouvement . L’une d'entre elles montre Patrik Mathews portant un masque à gaz pour tenter de modifier sa voix.

Lundi, le juge Theodore Chuang a déclaré que les discussions des deux hommes interceptées par le FBIFederal Bureau of Investigation démontrent que leurs intentions étaient plus que des souhaits, des espoirs et des fantasmes lointains .

Le juge s'est dit en accord avec la poursuite, selon qui Patrik Mathews et Brian Lemley discutaient d'un plan qu'ils avaient l'intention d'exécuter.

Un autre coaccusé, William Bilbrough, a été condamné à cinq ans de prison en décembre 2020 pour avoir aidé l'ancien réserviste canadien à entrer illégalement aux États-Unis.

Patrik Mathews fait face à d’autres accusations en Georgie, pour avoir participé à la décapitation d’un animal pendant un entraînement paramilitaire.

Avec des informations de Sarah Petz