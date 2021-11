Il y a 75 ans, le tout premier match de l’histoire de la NBA avait lieu à Toronto

À l'époque, la ligue ne s'appelait pas encore la National Basketball Association, mais la Basketball Association of America (BAA). Elle changera de nom seulement trois ans plus tard. Néanmoins, dans ses archives, la NBA considère ce match comme son premier.

Ossie Schectman, de New York, a inscrit le premier panier. Avec ses 18 points, Ed Sadowski, le joueur étoile et l'entraîneur des Huskies, a signé la meilleure récolte, mais Toronto a perdu 68-66.

Les joueurs des Huskies s'entraînaient dans le gymnase d'un YMCA de Toronto en 1946. Photo : Archives de la Ville de Toronto

Le contraste avec la NBA d'aujourd'hui est important. En 1946, la ligne de trois points n'existait pas et l'horloge des 24 secondes non plus. Les joueurs tiraient leurs lancers francs à deux mains. Personne n'effectuait de dunks non plus puisque tout joueur qui touchait le panier se voyait décerner une faute technique.

Pour assister au match, les spectateurs devaient débourser entre 75 ¢ et 2,50 $. Une promotion permettait aussi aux amateurs qui dépassaient le plus grand joueur des Huskies, George Nostrand, qui mesurait 2,07 m, d'entrer gratuitement au Gardens.

Toute personne qui dépassait le plus grand joueur des Huskies pouvait assister au match gratuitement. Photo : Twitter/NBA History

Des Huskies tombés dans l'oubli

Les Huskies de Toronto ont écrit une importante page de l'histoire de la NBA, mais ils n'ont pas connu beaucoup de succès. En fait, l'équipe de la Ville Reine a été contrainte de cesser ses activités après une seule saison en raison de problèmes financiers.

En 1946, il coûtait 150 000 $ aux équipes intéressées pour rejoindre la BAABasketball Association of America . En l'espace de quelques mois, les Huskies avaient perdu tout près de 100 000$ , une somme énorme pour l'époque, précise Brian Daly, un expert de l'histoire du basketball canadien et professeur à l'Université King's College de Halifax.

Après avoir perdu leur match inaugural, les Torontois ont perdu 37 autres fois pour terminer la saison 1946-1947 au dernier rang de leur division avec un dossier de 22-38. L'équipe frôlait à peine la barre des 3000 spectateurs par match, explique-t-il.

Ils n'étaient pas vraiment en mesure d'attirer les spectateurs occasionnels. Pour faire fonctionner une équipe sportive, il faut non seulement attirer les passionnés, mais aussi les amateurs d'autres sports ou encore ceux qui ne sont pas amateurs de sport, mais qui aiment voir un spectacle. Je pense que les gens à Toronto ont sous-estimé le travail qu'il fallait faire pour attirer les partisans des (Maple) Leafs et les citoyens de Toronto , dit-il.

À cette époque, le basketball était perçu comme un sport amateur au Canada. C'était très difficile pour les équipes professionnelles d'attirer des spectateurs. Une citation de :Brian Daly, expert de l'histoire du basketball canadien

Les Huskies de Toronto ont pris part au premier match de la ligue qui allait devenir la NBA, en 1946. Photo : Archives de la Ville de Toronto

La couverture médiatique de l'équipe n'était pas non plus d'une grande aide, dit Curtis J. Phillips, un spécialiste du basketball canadien établi en Alberta. Selon ce dernier, les Maple Leafs étaient les rois en ville et aucune équipe ne pouvait rivaliser avec l'attention qu'ils demandaient.

Le manque d'attention de la part des médias a fait mal à l'équipe, mais il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de programme national à l'époque. L'équipe qui remportait le championnat national allait aux Jeux Olympiques. Il n'y avait pas de couverture d'un océan à l'autre. Malgré tout, les Huskies ont agi comme tremplin pour le sport.

À l'époque, les joueurs de la NBA étaient même mieux payés que ceux de la LNH, comme c'est le cas aujourd'hui. Certains joueurs des Huskies recevaient 1000$ de plus que certains des Leafs! Une citation de :Curtis J. Phillips, spécialiste du basketball canadien

Ces dépenses et le manque de joueurs canadiens au sein de la ligue n'ont pas aidé la cause de l'équipe. Hank Biasatti et Gino Sovran étaient les deux seuls Canadiens chez les Huskies, mais ils n'ont obtenu que très peu de temps de jeu. Biasatti était aussi lanceur dans les ligues majeures de baseball à cette époque.

En 1996, la NBA a commémoré le 50e anniversaire du premier match de la ligue à Toronto en réunissant des membres des Huskies et des Knickerbockers de New York. Photo : Associated Press / Jeff McIntosh

Un hommage aux Huskies 75 ans plus tard

Pour souligner le 75e anniversaire du premier match de son histoire, la NBA a prévu un affrontement entre les Knicks de New York et les représentants de Toronto, les Raptors, lundi soir.

L'Ontarienne Leah MacNab, qui est responsable des opérations de la NBA au Canada, espère que les Canadiens regarderont ce match avec une attention particulière.

J'espère que (les Huskies de l'époque) seraient fiers, fiers de voir à quel point le sport a progressé, fiers de leur rôle dans cette ascension et j'espère que les amateurs de basketball au Canada seront fiers aussi de savoir que nous avons été du premier match et de la toute première saison de la NBA , dit-elle.

Les Raptors n'enfileront pas l'uniforme bleu aux couleurs des Huskies qu'ils ont déjà porté par le passé. Ils l'avaient fait en 2009-2010, puis l'ont ramené en 2016-2017 pour célébrer le 70e anniversaire de l'équipe. Ils porteront leur maillot noir Statement.

En 2009, les Raptors de Toronto ont rendu hommage aux défunts Huskies en enfilant leurs maillots. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Des 11 équipes originales de la BAA/NBA dont faisaient partie Toronto, seules trois d'entre elles sont encore en activité. Les Knickerbockers, appelés les Knicks aujourd'hui, en font partie. Les Celtics de Boston et les Warriors de Golden State (alors les Warriors de Philadelphie) sont les deux autres.