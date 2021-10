L’économie albertaine retrouvera sa force mi-2022, selon ATB Financial

Même si la reprise sera bonne, elle ne nous permettra pas de sortir du trou , estime l’économiste en chef d’ATB Financial, Todd Hirsch. Quand on y pense, nous cumulons près de deux ans et demi de croissance perdue. Cela permet de comprendre pourquoi tant d’Albertains se sentent encore en récession.

L’économie s’est contractée de plus de 8 % en 2020. Il faudra donc une nouvelle croissance de 4,3 % en 2022 pour revenir au volume de production de l’économie de l’avant-pandémie, prédit l’économiste.

La reprise sera encore plus lente pour la création d’emplois, selon M. Hirsch. Nous voyons des pénuries d’emploi dans certains secteurs tout en enregistrant un taux de chômage d’environ 8 %. C’est le double du taux habituel en Alberta et très élevé. [...] Il y a un décalage entre les compétences demandées et celles des demandeurs d’emploi.

Place à la diversification

Pour le président par intérim de l’Agence de développement économique de Calgary, Brad Parry, la municipalité doit poursuivre sa stratégie de diversification, au-delà du secteur du pétrole et du gaz, pour s’assurer d’une relance vigoureuse.

Nous devons laisser la place à d’autres industries pour grossir. Les industries de l’agroalimentaire, des finances, des sciences de la vie et de l’aérospatial font des progrès extraordinaires , souligne M. Parry.

Il ne croit pas que les prix élevés du pétrole et du gaz naturel freineront les objectifs de diversification. Au contraire, il espère que les pétrolières utiliseront cet argent pour investir dans de nouvelles technologies de diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ces exemples de réussite ne sont pas assez promus, mais seront essentiels pour garder les jeunes en Alberta, selon l’Agence de développement économique.