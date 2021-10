7 bonnes raisons d’écouter le débat jeunesse de Gatineau

Cinq candidats à la mairie de Gatineau sur six ont accepté de participer, lundi, à un débat jeunesse organisé par et pour des élèves du secondaire. Les échanges auront lieu à l’école Grande-Rivière, sur l’heure du lunch. Tu te demandes peut-être si ça vaudra la peine de consacrer de précieuses minutes de liberté à cette joute oratoire. Voici sept bonnes raisons.

Le débat permet d'entendre directement à la source l'idée d'un candidat. Photo : getty images/istockphoto

7. Une écoute sans filtre

De façon générale, un débat est une source d’information sur laquelle tu peux te fier. Le débat jeunesse sera l’une des rares occasions où tu pourras entendre de première main ce que les candidats ont à proposer aux jeunes. Il y a toujours une part de subjectivité dans ce qui est rapporté dans les médias. Le meilleur moyen d’avoir l’heure juste sur la position des candidats, directement de la source, sans intermédiaire, c’est en écoutant le débat.

Le débat aide à contrer les fausses nouvelles véhiculées sur le web. Photo : getty images/istockphoto / wildpixel

6. Contrer la fausse information

En parallèle, les débats sont de bons moyens de se prémunir contre les fausses nouvelles véhiculées sur les réseaux sociaux. Surtout lors de périodes électorales qui semblent, selon divers reportages de Radio-Canada, des moments fastes pour la désinformation. Au Québec, le directeur général des élections a peu d'emprise sur les mensonges véhiculés sur le web et, en vertu de la loi, Twitter et Facebook n’ont aucune responsabilité de stopper la fausse information.

Plusieurs enjeux sont abordés lors d'une campagne électorale, mais lors d'un débat, on cible davantage ce dont on veut discuter. Photo : Radio-Canada

5. Des enjeux précis et ciblés

Lors d’un débat, il n’y a généralement pas beaucoup de fla-flas. Puisque le temps sera limité, lors du débat jeunesse, on abordera seulement les enjeux qui sont les plus importants pour les adolescents. Il ne sera donc pas question de fiscalité municipale, si tu vois ce qu'on veut dire! Les organisateurs ont décidé que les candidats à la mairie devront chacun répondre à des questions en lien avec l’environnement et la place des jeunes dans la ville de Gatineau.

Lors d'un débat, on peut comparer d'un seul coup les idées des candidats. Photo : iStock

4. Comparer les programmes

En même temps, il n’y aura pas de meilleur moment que le débat jeunesse pour comparer les positions de chaque candidat sur les enjeux qui préoccupent les jeunes. C’est en faisant une comparaison de chaque proposition que tu seras en mesure de classer dans un ordre de préférence les idées soumises par chaque aspirant maire.

Est-il impulsif? Prend-il le temps de réfléchir? Au cours d'un débat, on peut découvrir de quelle manière se comporte réellement un candidat sous la pression. Photo : iStock

3. Mieux connaître les candidats

Le débat jeunesse sera aussi une belle occasion pour toi d’apprendre à mieux connaître les candidats. Même si, parfois, les débats donnent l’impression d'assister à une forme de spectacle, ils permettent de voir les candidats en action, de se faire une idée sur leur caractère et leur tempérament, en plus d’évaluer leur comportement lorsqu’ils sont sous pression, loin des téléprompteurs et des scripts mémorisés.

On dit que les débats permettent aux indécis de faire un choix. Est-ce que ce sera le cas pour toi, lors du débat jeunesse? Photo : Shutterstock

2. Confirmer ou infirmer un choix

Ton idée est-elle déjà faite? Sais-tu déjà pour qui tu voteras lors de la simulation électorale? Un débat peut te conforter dans ton choix ou, au contraire, il peut te faire changer d’idée. Le débat jeunesse pourrait confirmer ton opinion sur un candidat ou t’influencer au point de t’en faire découvrir un autre. Pas d'inquiétude, ces changements — s’ils surviennent — sont sains. C’est le signe d’une démocratie en santé.

Les débats sont-ils utiles? À toi de juger. Tu ne le sauras jamais, si tu ne tentes pas l'expérience. Photo : Radio-Canada / Marc Landry

1. Un outil dans ta boîte

Tous ne partagent pas la même opinion à propos des débats. Certains trouvent que la plupart n'ont aucune substance et qu’ils ressemblent davantage à des combats de lutte où le gagnant est celui qui crie le plus fort. En fin de compte, c’est à toi de voir si le débat jeunesse est un outil qui t’aidera à faire un choix éclairé. Pour ça, cependant, il faut prendre le temps de l’écouter!