Sonia Côté donne la note A aux candidats Serge Simard et Claude Côté

Les deux seuls candidats qui méritent son soutien sont Serge Simard et Claude Côté, du parti Unissons Saguenay, parce qu'ils ont appuyé entre autres le projet de coopérative de logement La Solidarité dans le secteur de Jonquière. Ils ont obtenu la note A. Dans son communiqué, Sonia Côté dit défendre la cause des 3000 Saguenéens qui dépensent plus de 50 % de leur revenu pour se loger.

Catherine Morissette et Jacinthe Vaillancourt obtiennent la note D, alors que Julie Dufour a la mention Échec pour avoir refusé de la rencontrer et pour avoir cédé l'ancien hôtel de ville de Kénogami au privé. Elle a pour seul engagement en habitation de donner un terrain public à des promoteurs privés pour faire des logements à but lucratif, soit le contraire du logement social. Et à la suite de son absence de réponse à l'invitation qu'on a lui a envoyée il y a déjà huit mois et aussi son absence d'engagement pour le logement social, bien ça lui vaut un échec total , a précisé Sonia Côté en entrevue à Radio-Canada.

Rappelons toutefois que la vente de l'édifice inoccupé depuis 2015 à l'homme d'affaires Marc St-Gelais est conditionnelle à l'obtention de subventions et qu'une bonne partie devra être conservée pour préserver le patrimoine.

Quant à la mairesse Josée Néron, Sonia Côté a décidé de l'ignorer, souhaitant son départ après quatre ans de calvaire , écrit-elle dans son communiqué.

Je dirais peut-être une phrase biblique : on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, alors soit on prend pour le privé ou on prend pour la pauvreté et dans son cas je crois qu'elle est du camp des promoteurs privés, alors c'est certain que ça donne le résultat qu'on voit après quatre ans de pouvoir , a-t-elle mentionné.