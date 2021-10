Tramway : entre 17 et 21 % des arbres abattus sur René-Lévesque à Québec

Le passage du tramway sur René-Lévesque forcera la Ville de Québec à abattre entre 17 % et 21 % des arbres, selon le scénario qui sera retenu pour la circulation dans la portion entre l'avenue Turnbull et des Érables.

Le scénario de voies partagées, où les automobiles pourraient circuler à basse vitesse en côtoyant les piétons et les cyclistes, est celui qui permettrait de conserver un maximum d'arbres. Il faudrait en couper davantage si on retient le scénario d'une voie de circulation traditionnelle à sens unique, et encore plus si deux voies de circulation sont conservées.

En tout, ce sont donc entre 235 et 282 arbres, sur un total de 1319, qu'il faudra abattre pour faire circuler le tramway sur le boulevard René-Lévesque entre l'avenue Turnbull et l'avenue Myrand. De ce nombre, la Ville considère que 71 sont des arbres remplaçables puisqu'ils ont un diamètre de moins de 15 cm. Il y a aussi 10 frênes qui auraient été abattus même sans le passage du tramway en raison de l’agrile.

Replantation

Les coupes d'arbres seront plus importantes là où l'emprise du tramway est plus large, principalement aux endroits où seront aménagées les stations. Pour chaque arbre coupé sur René-Lévesque, la Ville a l'intention d'en replanter trois.

L’information a été divulguée par le directeur du bureau de projet, Daniel Genest, qui présente les informations envoyées au ministère de l’Environnement la semaine dernière dans le cadre de l’étude environnementale. Le point de presse est toujours en cours.

Plus de détails à venir