La vaccination obligatoire entraîne une réduction du transport en commun à Toronto

La CTTCommission de transport de Toronto explique que les horaires des circuits les plus fréquentés seront protégés. Les horaires du 21 novembre devaient être fiables et prévisibles tout en protégeant le service existant sur les corridors de lignes de bus les plus achalandés de la CTTCommission de transport de Toronto aux heures les plus achalandées, comme Wilson, Jane, Eglinton, Finch et Lawrence East, entre autres .

Mais les autres circuits connaîtront des réductions de service décrites comme temporaires et qui s'apparaîtront aux diminutions de service qui surviennent en été ou durant la période des Fêtes.

Le communiqué de l'agence de transport ne précise pas combien de chauffeurs d'autobus ont refusé de recevoir un vaccin contre la COVID-19. À ce jour, 88 % des 15 090 employés actifs de l'agence ont partagé leur statut de vaccination contre la COVID-19. Au total, près de 86 % des employés syndiqués et 94 % des employés non syndiqués ont partagé leur statut, avec la grande majorité déjà complètement vaccinée.

Afin de pallier le manque d'effectifs, la CTTCommission de transport de Toronto explique qu'elle invite les chauffeurs récemment retraités et complètement vaccinés à revenir travailler de manière temporaire, le temps de lui permettre d'embaucher de nouveaux chauffeurs.

L'achalandage de la CTTCommission de transport de Toronto équivaut à environ 50 % des niveaux d'avant la pandémie.